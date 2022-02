Obiceiul banal care îți va schimba viața! Este un miracol pentru sănătate și e foarte ieftin

Totul a pornit de la o simplă întrebare: „Ce fac japonezele pentru a avea o piele de porțelan impecabil și o siluetă subțire și tonifiată?” O doamnă a simțit că este momentul să schimbe ceva în viața ei. Părul nu mai avea strălucire, corpul nu mai era tonifiat, iar tenul nu mai arăta că la 20 de ani. A apelat la ritualul japonez de a bea apă pe stomacul gol timp de o lună. Rezultatele au fost incredibile.

“Nu mai știam ce să fac ca să mă simt mai energică. Pielea și părul meu păreau lipsite de strălucire, iar corpul îmi trimitea semnale că nu funcționează bine. Medicii îmi prescriau adesea suplimente alimentare. Rezultatele experimentului au fost pur și simplu uimitoare! Am început să mă simt mai fresh, mai sănătoasă. La câteva zile după ce am început să beau apă dimineața, am început să mă simt mai ușoară. Simțeam că organismul meu se detoxifiază mai ușor.

Metabolismul meu s-a îmbunătățit. Această practică a făcut dieta mea mai tolerabilă. Nu mai simțeam foamea care mă deranja în fiecare oră. Nevoia de a mânca gustări între mese a dispărut și am avut mai multă energie. M-a ajutat să slăbesc. Pe lângă faptul că mă simt mai puțin înfometată, digestia mea a încetat să mai fie lentă și grea. Și a avea mai multă energie m-a motivat să fac mai mult exerciții fizice.

Ritualul japonez, un adevărat miracol

Am scăpat de arsurile la stomac. Din când în când am suferit de indigestie și de reflux gastrofaringian. Dar după ce am început să beau apă în fiecare dimineață, această problemă a dispărut și nu am mai simțit acel disconfort oribil după fiecare masă. Aspectul pielii mele s-a îmbunătățit. De când am început terapia cu apă, ridurile de pe față s-au diminuat și acum pielea mea arată sănătoasă, strălucitoare.

Părul meu a început să arate mai bine. Părul meu era atât de fragil încât de obicei trebuia să-l tund de două ori pe lună. Obiceiul cu apa nu numai că a dus la creșterea sănătoasă a părului, dar l-a și făcut să arate incredibil de strălucitor! Am încetat să am infecții ale tractului urinar. Tratamentul cu apă a rezolvat această problemă mai bine decât ar fi făcut-o orice antibiotic. În acest moment, nu mă mai deranjează nicio senzație de arsură dureroasă.

Nu am fost bolnavă de mult timp. Acest ritual simplu mi-a îmbunătățit cu adevărat sistemul imunitar. Să beau apă pe stomacul gol m-a ajutat să fac față bolilor fără a fi nevoie să apelez la medicamente“, a declarat aceasta.

Este indicat să bei cel puțin 4 pahare de apă pe stomacul gol în fiecare dimineață. Specialiștii arată că rezultatele se văd după 30 de zile la pacienții cu diabet, iar persoanele ce se confruntă cu constipația vor vedea îmbunătățiri după doar 10 zile, potrivit Tabu.ro