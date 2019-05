Soţii Obama vor produce pentru Netflix adaptarea unei cărți despre Trump

Fostul președinte american Barack Obama și soția sa Michelle Obama produc pentru Netflix un serial adaptat după cartea lui Michael Lewis despre ascensiunea lui Donald Trump la putere, intitulată The Fifth Risk.





Fostul președinte Barack Obama a anunțat oficial un acord de producție cu Netflix, în care el și fosta primă doamnă Michelle Obama vor realiza emisiuni de televiziune și filme pentru serviciul de streaming. Acordul va oferi lui Obama o platformă internațională de televiziune în timpul post-președinției sale, permițându-i să ajungă în casele a milioane de oameni în Statele Unite și în străinătate. Potrivit NYT, cuplul a creat "Higher Ground Productions", o companie care produce conținut pentru Netflix, a anunțat serviciul de streaming. Fostul președinte le-a spus asociaților că nu intenționează să folosească noua platformă pentru a organiza o campanie publică împotriva succesorului său la Casa Albă sau pentru a lupta împotriva vocilor conservatoare care populează mass-media precum Fox News.

Vor produce un film "rupt" din realitate

Grupul american a dezvăluit marţi, proiectele la care lucrează Higher Ground Productions - compania de producţie creată de soţii Obama în cadrul acestei colaborări. Printre acestea se numără adaptarea cărţii "The Fifth Risk: Undoing Democracy", sub formă "non-ficţiune", a declarat Netflix într-un comunicat.

Serialul "va fi centrat pe importanţa muncii făcută din umbră de eroii de zi cu zi care ne conduc administraţia şi ne protejează naţiunea", se spune în declaraţie. Cartea lui Michael Lewis, ale cărui opere au fost adaptate pentru cinema, precum "The Big Short" şi "The Undoing Project", evocă cum funcţionează mecanismele statului american, dar oferă şi un tablou critic despre Donald Trump şi echipa sa. El pune în scenă un preşedinte ales care nu a pregătit nimic pentru a ajunge la putere şi nu s-a interesat cu privire la funcţionarea administraţiei.

Soţii Obama vor produce şi alte seriale

Autorul aminteşte şi de numeroasele alegeri discutabile ale lui Trump pentru a-şi alcătui echipa, fostul magnat al imobiliarelor neezitând că pună în posturi tehnice persoane fără nicio experienţă în domeniu. Higher Ground produce şi o adaptare a serialului despre cotidianul The New York Times, "Overlooked", iniţiativă a ziarului de a publica necrologuri ale unor personalităţi ale căror decese nu erau menţionate în acea epocă, în special pentru că era vorba despre femei şi despre persoane de culoare. Un alt proiect al societăţii de producţie, condus de Priya Swaminathan şi Tonia Davis, este un lungmetraj despre Frederick Douglass, un sclav de culoare devenit una dintre figurile emblematice ale aboliţionismului.

