Oana Zăvoranu vrea din nou în politică! Cristian Popescu Piedone i-a oferit șansa supremă. Mesajul care a încins internetul

Oana Zăvoranu este un nume extrem de cunoscut în showbizul românesc și nu are nevoie de prezentări suplimentare. Diva sexy este mai mereu implicată în scandaluri și are grijă să pună la punct vedete care fac gafe. Ne surprinde mereu cu postările sale, însă de data aceasta fanii au fost de-a dreptul șocați. Diva intră din nou în politică?

Primarul Sectorului 5 al Capitalei a luat o decizie extrem de importantă, care a fost făcută publică pe rețelele de socializare în primă fază. Oana Zăvoranu a postat o poză pe contul personal de Facebook a cărei descriere a luat prin surprindere pe toată lumea. În imagine, diva noastră este extrem de apropiată de primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone. Reprezentativ pentru imagine au fost cuvintele scrise de artistă, “În vizită la viitorul meu ȘEF”.

Fanii focoasei brunete au rămas șocați de această veste și au încercat să afle mai multe, însă Zăvăranca a preferat să nu ofere informații despre noul ei job. Cel care a vorbit deschis despre colaborarea dintre ei a fost Cristian Popescu Piedone. Contactat de jurnaliști, acesta a recunoscut că i-a oferit Oanei Zăvoranu postul de consilier de imagine. Edilul susține că se cunoște de multă vreme cu diva showbizului românesc și o consideră o persoană extrem de experimentată în acest domeniu. În plus, cei doi se știu de mulți ani, iar în tot acest timp au păstrat o relație frumoasă de prietenie.

”Oana nu are o necesitate de bani. Are o experiență vastă în domeniul TV. Îmi aduc aminte (…) când făcea o emisiune la TVR am fost invitatul ei, ne cunoaștem de atunci. Am avut o relație foarte frumoasă de-a lungul timpului”, a declarat Cristian Popescu Piedone pentru HotNews.ro.

Nu este pentru prima dată când Oana Zăvoranu cochetează cu lumea politică. Diva a fost membru în PRM, iar în 2008, Corneliu Vadim Tudor anunța că aceasta va candida pentru un post de deputat sau senator.