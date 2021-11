Clipe cumplite pentru cunoscuta vedetă! „Mă omoară, mă bate!” Poliția a intervenit de urgență

O angajată a lui Alex Ashraf și Oana Zavoranu a făcut acuzații grave la adresa lor. Femeia a declarat că soțul vedetei a bătut-o și a amenințat-o după ce a venit la clinica pe care aceștia o dețin să primească salariul.

Soțul Oanei Zavoranu a declarat că situația a fost total diferită față de ce a povestit femeia și că aceasta l-a zgâriat pe față,i-a luxat brațul și i-a rupt un lanț de valoare.

„Dacă vin psihopate de genul ăsta care încep să urle, deci n-au ce să caute. Trebuie dați afară din clinică. Domnișoara stătea de vorbă cu cineva cu care nu trebuia să vorbească. Le-am spus «Cine vorbește cu aceste persoane pleacă». Am început să dau afară din personalul angajat de fostul management. Nu am dat-o afară pentru că își făcea treaba, însă până a început să-mi bage bețe în roate. Mi-a dat mesaje săptămâna trecută că ea nu mai vine la serviciu. I-am zis că nu se poate să plece și să nu am pe cine să las în locul ei. Aseară, a început să dea mesaje colegelor, tuturor angajaților.

M-a sunat și pe mine și pe toată lumea. Am blocat-o, pentru că ne stresa pe toți. Și le-am spus tuturor că nu mai are ce să caute în clinică. Și că nu mai au ce să vorbească cu ea. Încetarea de contract am zis că o fac cu data de 10. La mine în clinică, salariile se dau între 5 și 10. Azi suntem în 3. Domnișoara a venit să facă mare tam-tam de frustrare că a fost blocată de toată lumea și nu avea acces la nimeni. A venit și a făcut scandal în clinică, în centrul de testare COVID”, a povestit Alex Ashraf pentru Cancan.

Soțul Oanei Zavoranu, bătut și amenințat

„A început să înjure, să amenințe angajații și că vine cu presa, cu Poliția. A venit în clinică cu masca pe jumătate de față. Pacienții erau panicați, speriați. A început să înjure, să amenințe angajații, a spus că vine cu presa, cu Poliția. Mai bine am zis să merg eu, că dacă mergea Oană o călca în picioare. Am mers la clinică cu gândul să aplanez situația. Am ajuns și i-am spus direct să iasă afară, că o să-i dau contractul încheiat cu data de 10. Ea a început să mă amenințe cu presa.

I-am spus să iasă afară că nu are masca pe față și că pacienții se sperie. Am luat-o de braț și am scos-o afară. Înspre ieșire m-am împiedicat, am căzut din cauza ei și m-am lovit la braț. Ea m-a apucat de un lanț, am un lanț cu scorpion primit de la mama și soția mea. Iar când e vorba de lanțul ăsta chiar țîn, pentru că are o valoare sentimentală foarte mare. Când vine vorba de mama îmi e foarte greu, pentru că mama a fost Dumnezeul meu.

I-am zis să îmi dea drumul la lanț, mi-a zis că nu vrea. Urla la toată lumea că vai, mă omoară, mă bate, că își vrea banii. Și-a aruncat ea ochelarii că să facă pe victima. Eu am sunat la Poliție”, a mai declarat Alex Ashraf.