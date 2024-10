Monden Oana Zăvoranu, lovitură pentru Alex Ashraf. Ce a făcut cu economiile soțului ei







Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au trecut printr-o situație desprinsă parcă din filme. Querida a vândut bolidul de lux al partenerului ei, fără să știe că sub scaunul șoferului se afla o adevărată comoară.

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf, peripeții în căsnicie

Cei doi soți au trecut prin mai multe probleme în ultimii ani. Falimentul clinicii medicale și relația extraconjugală avută de Alex Ashraf și-au pus amprenta asupra relației lor.

În perioada în care încercau să își țină afacerea pe linia de plutire, Oana Zăvoranu a vândut mașina partenerului ei. Deși bolidul valora 100.000 de euro, acesta a plecat de la fosta proprietară pentru 20.000 de euro.

Avea 300.000 de euro sub scaunul șoferului

Querida nu a știut că soțul ei își ascundea economiile sub scaunul din mașină. De-a lungul timpului, Alex Ashraf a strâns 300.000 de euro. Acesta susține că amantlâcul în care a fost implicat i-a adâncit inclusiv problemele financiare. Mai mult, Horia Vlădescu l-ar fi influențat în acest sens.

„Mă văzusem eu cu persoana respectivă, ei m-au filmat pe mine, m-am întors acasă, Oana nu era, și m-am dus până la baie, mi-am văzut mașina pornind. Deci Porsche-ul de peste 100.000 de euro a fost vândut cu 25.000 de euro”, a povestit el.

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au trecut suma respectivă la pierderi

După greșeala făcută de Querida, cei doi au căutat bolidul timp de două săptămâni prin Capitală. Pentru că efortul a fost în zadar, aceștia au fost nevoiți să accepte situația și să se resemneze.

„Horia îmi spunea: trebuie să-l vinzi, tu o ai pe aia mică… Trebuie pedepsit… Aveam noi un șofer, dar care știa să facă toate actele la îndemnul lui. Că Horia a venit cu mine când am semnat actele. O gagică cu bărbatul ei au cumpărat mașina. A vrut ăla să i-o facă nevestei cadou. Presupun că au avut și Vlădescu și Eli de împărțit ceva cu ei. Aveam bani foarte mulți acolo. În jur de 300.000 de euro. Bani și bijuterii. Care, pur și simplu, au dispărut”, a mai spus soțul Oanei, arată Cancan.

În plus, Ashraf a povestit și despre momentul în care a fost dat afară din casa soției.

„Prima oară când m-a dat Oana afară din casă, Poliția a venit, eu mi-am pus toate bagajele în mașină. Era mașina plină! Eu am dovedit Poliției că mașina e pe numele meu, nu avea ce să facă Oana”, a mai spus el.

Totodată, partenerul Queridei a mărturisit că strângea bani pentru a achiziționa o casă în Capitală.

„Strângeam bani, că Oana nu voia o casă în afara Bucureștiului și eu voiam să-i fac o surpriză, când ajung la jumătate de milion, m-am dus, am luat un teren, am făcut casă, Oana, casa noastră de vis… Nu am mai ajuns până acolo”, a explicat Ashraf.