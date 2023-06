Oana Roman pune vedetele la zid. Ce spune despre colegii de breaslă care își includ copii în campaniile publicitare

Oana Roman este una dintre persoanele publice din România care câștigă sume frumoase de bani din campaniile de pe rețelele de socializare. Vedeta a vorbit despre acest lucru, însă susține că niciodată nu ar fi de acord că își implice fiica în astfel de proiecte. Mai mult decât atât, fiica fostului premier critică părinții care își includ copiii în campaniile publicitare.

Vedeta a mărturisit că fiica sa este atrasă de camerele de luat vederi. De multe ori face filmulețe, însă Oana Roman nu le postează nicăieri. Fiica sa Isa nu are, momentan, conturi pe rețelele de socializare.

„Se filmează încontinuu prin casă și își face vlog-uri, dar nu le postează nicăieri. Ea nu are conturi de socializare, nici gestionate de mine măcar, nu are nici Instagram, nici Facebook , nici Tiktok, nu are absolut nimic deocamdată”, a spus Oana Roman într-un interviu acordat la Petrecerea VIVA! 2023.

Oana Roman, cuvinte dure la adresa vedetelor care își implică copiii în campaniile publicitare

Vedeta a mărturisit că își câștigă existența din campaniile de pe Instagram pe Facebook, însă nu își implică fiica în proiectele sale. I se pare că acest lucru ar fi foarte deplasat și critică vedetele care recurg la astfel de tertipuri pentru a atrage.

„O expun puțin pentru că este un trend care pe mine mă deranjează foarte tare, al influencerilor sau persoanelor publice, care își implică copiii în campanii. Mie mi se pare extrem de urât, foarte deplasat, este clar că acele campanii funcționează mai bine fiindcă își bagă copiii la mijloc, pentru că orice postare cu copii se viralizează mult mai ușor. Ei practic câștigă bani pe spatele acestor copii care sunt încă destul de mici pentru a decide dacă își doresc sau nu să fie târâți în astfel de lucruri. Eu pe Isa nu am băgat-o în vreo campanie.

Eu trăiesc din Instagram și din Facebook, din campanii de influencing, fără să îmi implic copilul vreo secundă în aceste campanii. Se poate. Este multă muncă, dar se poate. Alții își explotează copiii în toate campaniile posibile, nu vorbim de jucării sau pampers, ci de lucruri care nu au legătură cu un copil. Din acest motiv am hotărât că Isa nu va fi expusă și o să se expună ea singură dar nu acum, ci când va fi mai mare și poate decide singură”, a mai spus vedeta.

Isa este un copil educat, care nu se confruntă momentan cu bullyngul

Oana Roman încearcă să îi ofere fiicei sale cea mai bună educație și mărturisește că, deși cea mică este trasă de cărți și de lectură, nu citește atât de mult pe cât și-ar dori vedeta. Cu toate acestea, are un vocabular dezvoltat.

„Să știi că nu citește atât cât eu îmi doresc să citească, dar este un lucru pe care cred că l-a preluat. Auzindu-mă pe mine cum vorbesc, pe mama, pur și simplu cred că a înmagazinat multe cunoștințe. Eu cred că, cultura asta de salon, de acasă, contează foarte mult. Ea are o astfel de cultură de salon”, a mărturisit Oana Roman.

Isa merge la o școală unde are parte de colegi buni, care nu fac glume pe seama ei. Oana Roman susțin că, cel mai probabil, aceste probleme vor apărea atunci când fata va fi mai mare, însă speră că ea va trece peste ele fără să o afecteze.

„La școală are noroc că are colegi buni și o învățătoare extraordinară, însă știu că nu pot să o feresc de asta toată viața. O să se confrunte la un moment dat cu aceste probleme. Sper să fie destul de deșteaptă și de puternică și să moștenească asta de la mine, astfel încât să poată să meargă mai departe și să nu fie afectată. Să știe cine e. Eu cred că pe mine nu m-au afectat niciodată pentru că eu știu foarte bine cine sunt. Nu contează ce spun ceilalți”, a mai mărturisit fiica lui Petre Roman.

Oana Roman nu are încredere în nimeni

Vedeta a mărturisit că viața sa nu este una roz și că sunt multe lucruri care o enervează. Traficul și șoferii needucați o scot din minți, la volan fiind momentul în care Oana Roman se dezlănțuie.

„Mă consumă foarte multe. Sunt foarte mule lucruri care mă scot din minți. Traficul mă scoate din minți. Si mai mult decât traficul, mă scot din minți șoferii, care sunt efectiv needucați, lipsiți de bun simț în trafic și asta mă scoate din minți efectiv. Deci dacă e un moment unde mă dezlănțui, este la volan, pentru că nu mă aude nimeni”, a mărturisit vedeta.

Cel mai tare la oameni o deranjează ipocrizia și minciuna, spune Oana Roman. De asemenea nu suportă lipsa de educație și copii care sunt greu de controlat.

„Ipocrizia și minciuna sunt lucruri care mă deranjează foarte tare. Lipsa de educație, copiii care urlă, țipă și care nu reușesc să fie controlați și educați de către părinții lor. Mă enervează fățărnicia, trădarea”, a spus vedeta.

Legat de persoanele din jurul ei, Oana Roman susține că viața i-a demonstrat că nu poate avea încredere în nimeni altcineva decât în propria ei persoană.

„Nu cred că putem să avem încredere completă decât în noi înșine, sincer. Dacă gândim că putem avea încredere completă în altcineva, ne amăgim singuri. Sunt oameni în care am încredere, care îmi sunt dragi, care mi-au demonstrat că mă pot baza pe ei, dar 100% cred că te poți baza doar pe tine însuți”, a mai spus Oana Roman pentru viva.ro.