Vedeta a avut o intervenție radicală în acest sens, într-o postare de pe o rețea de socializare, arătând că nu-și mai dorește în preajmă oameni falși și anunțând că va fi mult mai selectivă, de acum înainte, în alegerea oamenilor pe care dorește să facă parte din viața ei. Fiica cea mică a lui Petre Roman vrea să fie respectată și să elimine, din anturajul ei, oamenii toxici care nu îi vor binele.

„Constat în ultima vreme că lista oamenilor pe care îi admir, de la care simt că am ceva de învățat și cu care vreau să mă înconjor este din ce în ce mai mică. Am devenit mult mai selectivă și ăsta e un lucru bun. Trendul ăsta al simplificării vieții, fie că e vorba de haine, obiecte decorative sau anturaj, este bienvenit. Less is more. Puțin și calitativ, potrivit și pe măsură. Nu mult și prost”, a scris Oana Roman într-o postare pe care a publicat-o pe o rețea de socializare.

Vedeta a mai anunțat, în același mesaj, că va fi mult mai selectivă și cu publicul ei, pe care îl respectă foarte mult.

„Fără supărare, sunt selectivă și cu publicul meu pe care îl respect profund. Nu mint niciodată. Nu spun niciodată că îmi place ceva decât dacă îmi place pe bune. Recomand doar dacă am probat și mi-a plăcut. Nu accept nici pe bani să promovez produse în care nu cred. Niciodată”, a mai scris Oana Roman.

Ea a subliniat că, pe de altă parte, își dorește să fie respectată la fel de mult, de ceilalți.

„Dar pretind să fiu și eu respectată. Nu jignesc pe nimeni, nu dau sfaturi care nu mi se cer, nu comentez pe pagina nimănui pentru a critica sau jigni. Așa că dacă mă jignești, îmi vorbești urât, comentezi urât despre mine sau familia mea, dau block. Vreau o comunitate frumoasă, cu oameni pozitivi și cu vibe bun”, a transmis Oana Roman, în mesajul postat.

Din cauza pandemiei de coronavirus, activitatea Oanei Roman a fost afectată destul de grav, deoarece multe dintre activitățile și colaborările pe care le avea presupuneau deplasări la evenimente, filmări, interacțiuni cu mulți oameni, lucruri care nu mai sunt posibile în contextul pandemiei de coronavirus.

În ultima perioadă vedeta a reușit să slăbească foarte mult, iar acest lucru a determinat-o să-și reorganizeze garderoba.

„Practic, mănânc un fruct sau o jumătate de covrig dimineața, la prânz mănânc o ciorbă, o supă sau o friptură și seara, în general, nu prea mai mănânc nimic. În același timp, fac acele proceduri de remodelare corporală”, a mai scris vedeta.