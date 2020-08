Oana Roman, a fost intrigată de „Ura viscerală și răutate în online este «absolut» infinită” și a reacționat dur după ce a urmărit o emisiune la TV.

În vârstă de 44 de ani, Oana Roman și-a dorit să urmărească o emisiune preferată ca să afle informații utile, însă s-a înfuriat la culme când a auzit una dintre replicile invitatei din platou. Furioasă, ea a așternut gândurile următoare pe Instagram Stories: „Cantitatea de ignoranță, ura viscerală și răutate în online este «absolut» infinită. Einstein ar fi fost fascinat dacă ar fi trăit era online. El credea că doar prostia e infinită. :))))”.

Ulterior, într-un alt mesaj făcut public, vedeta a notat: „Aud la TV o doamnă care dă lecții despre viață și dezvoltare personală. Spune: «Dacă nu au plătit, va trebui să plătească». Really (n.r.: Serios)? Și moderatoarea nu simte să o corecteze!” – puteți vedea cele două postări în galeria foto a articolului.

„Nu văd diferența, doar că acum, în 2020, ai pozat mai puțin îmbrăcată…”, „De ce atât hate? Unde îl țineți pe tot? Nu v-a întrebat dacă vedeți vreo diferență, dacă o vedeți bine, dacă nu.. NU. Strângeți din dinți și dați scroll mai departe. De ce o urmăriți? Vă arătați doar mentalitatea închisă pe care o aveți… Oana, pentru mine ești un exemplu, nu contează dacă ei nu văd nicio schimbare, dacă tu o vezi și oamenii care chiar te înțeleg o văd, e o bătălie câștigată. Pup! Am scris cam mult, dar nu am putut să mă abțin atunci când vin să las un comentariu drăguț și găsesc aici mare piață de hate…”, „ Oana, îmi ești tare dragă… Te consider de 3 ori femeie: inteligentă, ambițioasă și perseverentă!!!” sunt trei dintre comentariile primite de soția lui Marius Elisei la postarea de mai sus.

Nu este prima oară când Oana Roman ia poziție în legătură cu anumite lucruri care o deranjază.