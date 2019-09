Toamna debutează la Grupul Editoial Trei cu multe cărți interesante. Se anunță, la editurile Trei, Pandora M și Lifestyle Publishing, un sfârșit de an bogat în apariții editoriale, din domeniile psihologie, eseu și istorie, literatură, cărți pentru copii și lifestyle.

PSIHOLOGIE

O apariție de excepție în această toamnă va fi consistentul și utilul Dicționar de psihologie clinică al Asociației Americane de Psihologie (APA). Cele 11.000 de definiții din cele peste 650 de pagini vor aduce lămuririle necesare celor interesați de bogata terminologie psihoterapeutică și medicală folosită în disciplinele dedicate sănătății mintale. În Viața interioară, apreciatul psihiatru francez Christophe André vă invită să aplicați tehnicile de mindfulness pentru a vă redescoperi bogatul univers interior, cu gândurile, amintirile, emoțiile și senzațiile sale corporale. Volumul lui Sarah Tomley, Ce ar face Freud în locul tău? (col. ”Psihologia pentru toți”), este o inițiere bogată în exemple din viața cotidiană în cele mai folosite abordări psihologice actuale, în vreme ce studenții și cei aflați la început de drum în consiliere și psihoterapie vor putea afla mai multe despre abordările specifice, clasice sau mai noi (cognitiv-analitică, feministă, mindfulness), din tratatul Irinei Holdevici și Barbarei Crăciun – Orientări moderne în psihoterapie și consiliere psihologică.

ESEU ȘI ISTORIE

În afara colecțiilor va apărea Oamenii. Scurtă istorie despre cum am stricat totul de Tom Phillips. Împletind istoria, ştiinţa, politica şi cultura pop, cartea oferă o panoramă asupra momentelor lipsite de glorie ale speciei noastre şi te ajută să-ţi aminteşti că, de fiecare dată când ai călcat strâmb, se putea şi mult mai rău. Tom Phillips relatează cu umor miriadele de nebunii ale umanităţii într-o carte care se citeşte ca un thriller.

Fundamentată pe o impresionantă documentare și consultare de surse variate, Drumurile mătăsii. O nouă istorie a lumii de Peter Frankopan este o reevaluare majoră a istoriei lumii, din Antichitate până în vremurile moderne. Drumurile mătăsii lansează o magistrală explorare a forțelor care au dus la ascensiunea și decăderea imperiilor, au determinat fluxul de idei și bunuri, iar acum vestesc noii zori ai lumii afacerilor internaționale.

Mary Beard, autoarea bestsellerului SPQR, continuă radiografia imperiului roman în volumul Pompeii, câştigător al prestigiosului premiu Wolfson. Cartea Pompeii aduce o privire proaspătă, neconvențională asupra vieții citadine din Pompei, demontând mituri și legende care au populat istoriografia dedicată acestui subiect de-a lungul anilor. BBC a realizat un documentar de succes după această carte, prezentat chiar de Mary Beard.

LITERATURĂ

În colecția Fiction Connection, romanul O familie aproape normală de Mathias Edvardsson, construit pe trei voci narative, este un thriller alert și captivant, care vorbește despre situații-limită și provocările psihologice pe care acestea le presupun, precum și despre compromisurile pe care le facem pentru a împlini așteptările celor dragi.

Allan Karlsson, bărbatul de 100 de ani care a sărit pe fereastră și a dispărut, se întoarce! E și mai bătrân, dar și mult mai amuzant! Cu ajutorul lui, în Bărbatul de 101 ani care voia să salveze lumea, Jonas Jonasson face inventarul problemelor contemporane și le poartă prin caruselul negruțător al umorului negru. Nu scapă de ochiul vigilent al bătrânului Karlsson nici situația actuală din România, nici expansiunea extremei drepte în Europa, nici politica lui Donald Trump, Kim Jong-un, Vladimir Putin sau Angela Merkel.

Un an şi o zi de Pascal Bruckner proiectează cititorii într‑un univers bizar şi neliniştitor, făcându-i să se simtă la fel de dezorientaţi precum eroina romanului, Jézabel Thevenaz. Aceasta vrea să îndeplinească ultima dorință a tatălui său, rostită pe patul de moarte: să ducă un ceas conceput de el unui bun prieten din Montréal. Este vorba de un mecanism unic, a cărui menire e cu totul alta decât să indice ora. Un roman insolit în care Pascal Bruckner îşi reglează conturile cu America lui Donald Trump.

Cu peste 90 de milioane de exemplare vândute la nivel mondial, seria fenomen Millennium revine cu cel de-al șaselea volum, Fata care a trăit de două ori, scris de David Lagercrantz. Lisbeth Salander și Michael Blomkvist sunt mai captivanți ca niciodată. O aventură incredibilă îi poartă pe cei doi de pe culmile Everestului până în întunecata lume interlopă din Russia, atingând apogeul când Lisbeth își întâlnește propriul Nemesis.

În colecția Fiction Connection, vom continua în acestă toamnă seriile de autor Marc Levy, cu volumul Fantoma și iubirea, Jo Nesbo, cu cel de-al treilea roman din seria Harry Hole – Pasărea cu pieptul roșu, Pierre Lemaitre, cu cartea Culorile incendiului, al doilea volum al trilogiei inaugurate de magnificul roman La revedere acolo sus, recompensat cu Premiul Goncourt 2013, precum și Erin Watt, cu următorul volum din seria Royal – Regatul sfărâmat.

The Mister, noul volum scris de E L James, autoarea trilogiei-fenomen Fifty Shades, va fi publicat în limba română în această toamnă. The Mister este povestea de dragoste dintre un tânar aristocrat britanic și o frumoasă, talentată și misterioasă româncă. The Mister este un carusel plin de pericol și dorință, care ține cititorul cu sufletul la gură până la ultima pagină.

În colecția Young Fiction Conection, Leigh Bardugo ne poartă înapoi în universul Grisha în noua sa carte Regele cicatricilor – devenită instant #1 New York Times bestseller. Autoarea abordează teme legate de religie, clasă socială, familie, dragoste, într-un univers postbelic în care lupta pentru supraviețuire formează atât oamenii, cât și națiunile. Cartea are în centru personajul Nikolai Lantsov, dar fanii se vor bucura să reîntâlnească și alte personaje din trilogia Grisha.

Două romane-eveniment din colecția Literary Fiction, de la Editura Pandora M, vor ajunge la cititori în această toamnă: Tăcerea fetelor de Pat Barker și Fidelitate de Marco Missiroli. Tăcerea fetelor este un roman magnific, nominalizat la Women’s Prize for Fiction 2019 și Costa Book Awards 2018. Repovestirea ingenioasă a Iliadei lui Homer se concentrează, prin vocea lui Briseis, iubita lui Ahile, pe prețul plătit de femei în timpul conflictelor. Această Iliadă modernă interpretează în cheie feministă, dar extrem de realistă, un adevăr crud: femeile sunt asuprite și îngenuncheate în timp ce bărbații le distrug orașele, casele și le ucid tații, frații și copiii.

Fidelitate, romanul lui Marco Missiroli, este câștigător al prestigiosului premiu Strega, publicat în 13 țări și în curs de adaptare pentru Netflix. O poveste despre iubire, dorință, atașament și legătura invizibilă care ne unește de partenerul înstrăinat și care poate decide viitorul unui cuplu. Carlo și Margherita sunt perechea protagonistă chinuită de dorințe reprimate, sclipiri de afecțiune și o comunicare sufletească și trupească aparte.



CĂRȚI PENTRU COPII

Și pentru copii toamna este un prilej de noi achiziții. Două serii nou-nouțe îi vor cuceri pe cei mici. Prima se adresează fanilor PanDA – Tall tales from the Magical Garden de Antoon Krings, iar cealaltă cititorilor LITERATI – Doctor Proctor semnată de Jo Nesbo, celebrul autor norvegian de thrillere.

Tot pentru copii va apărea în această toamnă volumul 3 din seria Ordinul iepurilor regali din Londra – Evadare din turn de Santa Montefiore și Simon Sebag Montefiore, Noi suntem aici de Oliver Jeffers, Astrofizica pentru copii grăbiți de Neil DeGrasse Tyson, Profesorul Astro Cat și Corpul Uman de Dr. Dominic Walliman și Ben Newman și multe alte titluri minunate, care îi vor face să îndrăgească din ce în ce mai mult lectura, univrsul imaginației, dar și uimitoarea lume din jurul nostru.

LIFESTYLE

Editura Lifestyle Publishing lansează în această toamnă două volume de excepție.

Simte-te ca lupul în pădure. Descătușează-ți intuiția, încrederea și puterea de psihoterapeutul Jonathan Hoban oferă sfaturi și exerciții practice care alcătuiesc împreună ceea ce autorul numește Terapia prin plimbare. În timp ce ne plimbăm, găsim răgazul pentru a ne analiza sentimentele și începem să avem curajul de a fi vulnerabili și sinceri cu noi înșine. Mersul pe jos ne trezește intuiția care ne ajută să ne confruntăm cu dificultățile și să găsim soluții pozitive la problemele noastre.

În noua sa carte, Totul este f*cked, Mark Manson, autorul mega-bestseller-ului internațional Arta subtilă a nepăsării, vorbește despre relațiile pe care le avem cu banii, divertismenul și tehnologia, pornind de la ideea potrivit căreia că prea mult dintr-un lucru bun ne poate distruge. El sfidează în mod deschis definițiile noastre despre credință, fericire, libertate – și chiar despre speranță în sine. Cu obișnuitul mix de erudiție și umor spumos, Manson ne ia de guler și ne provoacă să fim mai onești cu noi înșine și mai conectați cu lumea.

