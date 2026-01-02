Social

Oamenii de ştiinţă înfăptuiesc unirea. Declaraţia comună a academiilor de ştiinţă de la Chişinău şi Bucureştii

Oamenii de ştiinţă înfăptuiesc unirea. Declaraţia comună a academiilor de ştiinţă de la Chişinău şi BucureştiiSursa foto: cuvantul-liber.ro
Republica Moldova. Dispariția de facto a hotarului artificial de-a lungul Prutului nu este doar un deziderat politic, ci rezultatul unui proces îndelungat de reîntregire spirituală, culturală și științifică. Această concluzie se regăseşte într-o declaraţie comună semnată de preşedinţii academiilor de ştiinţe de la Chişinău şi Bucureşti.

Președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, și președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Ion Tighineanu, au emis la început de an o declarație comună prin care se reafirmă rolul fundamental al instituțiilor academice în consolidarea identității naționale și vorbește despre ”dispariția de facto a hotarului artificial de-a lungul Prutului”.

Ioan-Aurel Pop

Ioan-Aurel Pop

„Vocaţie a unităţii românilor”

Declarația, semnată de scoate în evidență parcursul istoric al Academiei Române, fondată în 1866. În document se evidenţiază faptul că, prin includerea reprezentanților Basarabiei printre membrii săi fondatori, a arătat o „vocație a unității românilor” cu mult înainte de unificarea politică din 1918.

De asemenea, declarația aduce în prim plan și rolul crucial al Academiei de Științe a Moldovei, înființată în 1961 într-un context istoric dramatic, marcat de consecințele celui de-Al Doilea Război Mondial și de includerea forțată a Basarabiei în Uniunea Sovietică,

În fața unei propagande „nefaste”, așa cum este numită în document, cele două academii subliniază că identitatea românească a populației de pe ambele maluri ale Prutului este un fapt recunoscut. Ele își propun să continue să apere valorile esențiale ale poporului – limba română, istoria și cultura națională – prin cercetări riguroase și dezbateri științifice.

„Dispariția de facto a hotarului artificial de-a lungul Prutului nu este doar un deziderat politic, ci rezultatul unui proces îndelungat de reîntregire spirituală, culturală și științifică,” se arată în declarație.

Ion Tighineanu, președintele Academiei RM

Academiile de ştiinţă de la Chişinău şi Bucureşti - „arhitecți ai unității durabile”

Cele două academii se declară „arhitecți ai unității durabile” şi anunţă că pregătesc temelia pentru o viitoare întregire politică a românilor.

„Prin responsabilitate, continuitate și fidelitate față de adevăr, Academia Română și Academia de Științe a Moldovei continuă să reflecte și să construiască zi de zi unitatea poporului român, spre victoria adevărului, spre gloria și prosperitatea spirituală a românilor de pretutindeni”, se arată în declaraţie.

În acest proces, Academia Română și Academia de Științe a Moldovei joacă rolul de arhitecți ai unității durabile, pregătind temelia pe care, la momentul istoric potrivit, se va putea realiza și întregirea politică a tuturor românilor.

„Astfel, prin responsabilitate, continuitate și fidelitate față de adevăr, cele două academii – Academia Română și Academia de Științe a Moldovei – reflectă vechea unitate a poporului român și o construiesc zi de zi pe cea nouă, spre victoria adevărului, spre gloria și prosperitatea spirituală a românilor de pretutindeni”, se precizează în document.

