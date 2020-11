Tatiana Gavrilă este una dintre victimele tragediei petrecute, sâmbătă, la Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț. În ziua fatidică, femeia a fost vizitată de una dintre fiicele sale, care lucrează ca asistentă la spitalul respectiv. Felicia Gavrilă a povestit experiența traumatizantă pe care a avut-o după ce a aflat de incendiul izbucnit la ATI.

„I-am promis că o să o iau vie acasă”

„Ieri dimineaţă mi-am viziat mama, aşa cum fac de o săptămână, de când a fost internată. Am ajutat-o când a fost internată pe secţia de chirurgie, unde lucrez. Când starea i s-a înrăutăţit, a fost internată la ATI. Medicii de acolo s-au ocupat foarte frumos de ea, i-au dat cel mai bun tratament la momentul respectiv. Starea ei a fost mai gravă, dar începuse să o ia pe o pantă ascendentă, pentru că tratamentul funcţiona şi mergea spre bine.

Alaltăieri am fost la ea în rezerva de la etajul 3, am petrecut mai mult timp cu ea, am schimbat-o şi am ajutat-o să îşi ia pastilele. Medicul Denciu mi-a administrat şi mie anestezie în câteva rânduri, ca am avut şi eu nişte operaţii la spate (…) De mama mea s-a ocupat frumos, din prima zi, i-a dat cel mai bun tratament.

I-am promis că o să o iau acasă vie, îi comandasem deja tortul de ziua ei de naştere (…) Aseară am pleact acasă să duc o parte din bagaje, am coborât…În mai puţin de 10 minute s-a întâmplat totul. Am auzit în drum spre casă că este fum la spital şi m-am întors.”, a povestit Felicia Gavrilă la Antena 3.

Ieri, am găsit-o transferată de la etajul 3

Ea a continuat: „Am petrecut un timp frumos cu ea, i-a văzut pe fraţii mei pe whatsapp, într-un telefon acoperit într-o pungă. Am lăsat-o cu o saturaţie bună de oxigen, de 95%. Ieri, am găsit-o transferată de la etajul 3, oarecum obosită în urma transferului. Ca stare generală, era mai moleşită dar, medicul mi-a spus că este staţionară.

De mama mea s-a ocupat chiar medicul erou care a încera sa salveze bolnavii Este un medic desăvârşit din punct de vedere profesional şi se ocupa aşa de frumos de pacienţi (…) M-a asigurat că o să fie bine.”

Asistenta a explicat și mutările care au avut loc în spital, în ultima perioadă. „Compartimentul COVID ATI a fost la etajul 3 mutat de la început pandemie. S-a mutat o secţie de neurochirurgie la etajul 2 şi s-a făcut circuit separat pentru pacienţii cu COVID. Am aflat că se vor muta din nou la 2 toţi bolnavii ATI şi va reveni secţia de neurochirurgie la locul iniţial. Nu ştiu prea multe amănunte, am fost în concediu, am revenit de puţin timp.”