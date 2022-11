O vedetă din România, trecută de prima tinerețe, vrea să facă bani pe un site dedicat adulților. Pozele sunt fără inhibiții

Fosta soția a lui Horia Moculescu revine în forță în mediul online. Mariana Moculescu a ajuns la 54 de ani și, la fel ca și multe alte nume cunoscute în lumea mondenă, a găsit o metodă să facă bani frumoși, fără prea mare efort. Sătulă de problemele financiare din ultima perioadă, Mariana Moculescu și-a deschis cont pe OnlyFans.

Imediat după ce a luat această decizie a început să și promoveze afacerea. Ea le-a făcut admiratorilor ei o ofertă de nerefuzat. Cu o durată limitată însă.

„Prima săptămână este gratuit. Apoi, abonamentul va costa 20 de dolari! Conținutul postat va fi special pentru adulți”, a declarat Mariana Moculescu.

Multe vizualizări

Ea spune că ideea de a activa pe OnlyFans i-a venit după ce a adunat zeci de mii de vizualizări la un videoclip postat pe o altă rețea de socializare. „Îmi place să fac TikTok-uri. Am nevoie de 10.000 de urmăritori pe această platformă. Am cont pe TikTok de doi ani, dar am intrat live doar de o săptămână. Este un trend pe TikTok cu muzica afro. Am făcut la un filmuleț cu mine. În 24 de ore, am avut 60.000 de vizualizări”, a spus fosta soție a lui Horia Moculescu, potrivit click.ro.

Viață tumultoasă

Mariana Moculescu a avut o viață tumultoasă în ultimii ani. Nu a prea avut noroc în dragoste. După un divorț cu mare scandal și câteva aventuri despre care s-a vorbit mult în mediul online, fosta soție a lui Horia Moculescu a plecat în Italia la iubitul ei de acum patru ani Massimiliano Lorenzini.. Relația nu a fost însă una de durată, iar femeia a fost nevoită să revină în țară. S-a angajat ca secretară la o agenție imobiliară, dar a mărturisit că salariul nu îi ajunge ca să trăiască decent. A fost nevoită să împrumute bani de chirie de la fostul soț, cu care acum este în relații mai bune.