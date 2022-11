O vedetă din România își face cont pe Onlyfans. Deocamdată, a lansat imagini provocatoare pe rețelele sociale

Anca Ţurcaşiu și-a pus din nou fanii pe jar, după ce recent i s-a propus să își facă un cont pe platforma Onlyfans, unde utilizatori plătesc pentru a vedea anumite fotografii sau videoclipuri. Este una dintre cele mai iubite actrițe din România și arată excelent la 52 de ani.

Anul trecut, vedeta a divorțat de soțul ei, după 22 de ani căsnicie. Se pare că a trecut peste această despărițire, iar acum este din nou foarte activă pe rețelele sociale. Și-a schimbat complet look-ul, iar de când este o femeie liberă, a început să posteze și imagini în ipostaze mai provocatoare.

Propunere indecentă

Recent, actrița a reușit să își surprindă din nou fanii. A postat o fotografie în care apare cu părul mult mai scurt, vopsit într-un blond platinat. Imediat au început să apară și comentariile. Mai mulți fani i-au transmis că seamănă cu Marilyn Monroe, potrivit romaniatv.ro.

Imaginile, tot mai provocatoare, postate de Anca Țurcașiu au fost apreciate de mulți dintre admiratorii ei, iar unul dintre aceștia i-a făcut chiar și o sugestie: „Fă-ți și tu un Onlyfans, da’ să nu zici la nimeni, îmi spui doar mie”, a fost mesajul surprinzător, postat de un internaut, pe contul Ancăi Țurcașiu.

Cum se menține in formă

Actrița a dezvăluit și care este dieta care o ajută să se mențină în formă. „Nu am fost o carnivoră niciodată. Nu dau sfaturi. De 31 de ani fac asta. Acum mănânc din când în când pește. Nu am făcut un caz din asta și nu am dat niciodată sfaturi. Aș vrea să dau 30 de ani înapoi, să mănânc carne de dimineața până seara și să văd diferența. Nu se poate.

Mă gândesc în fiecare zi să mănânc sănătos, să fac sport și să dorm. A fost, însă, foarte greu să renunț la lactate. Părerile sunt împărțite oricum. La lactate am renunțat pentru că am avut o inflamație articulară, de care am scăpat după ce am renunțat la lactate. Întotdeauna merg către specialiști. De frici trebuie să ne eliberăm.”, a declarat Anca Țurcașiu, în cadrul unei emisiuni TV.