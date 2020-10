Nici aici nu a trecut neobservată, având câteva relații destul de „vocale”. Acum, Mariana trăiește alături de un bărbat însurat! Nu-i displace postura de amantă, nădăjduind că într-o zi bărbatul va divorța de actuala soție pentru a veni definitive în brațele ei.

Mariana trăiește în Italia alături de iubitul ei însurat

Vedeta se află acum în Italia, la Toscana, alături de iubitul ei Massimiliano. Deși bărbatul este încă însurat, Mariana este sigură că va divorța și își vor petrece restul vieții împreună.

„Am rezidență italiană la adresa casei lui Massimiliano și după ce va divorța anul acesta vom mai vedea ce idei ne mai vin”, a mărturisit vedeta.

Mariana a mărturisit că, recent, au fost amendați pe durata măsurilor de restricție din Italia.

„În această perioadă de carantină eu și Massimiliano am fost opriți de carabinieri și pedepsiți cu 387 de euro amendă pentru fiecare dintre noi.

Nu am avut un motiv plauzibil legal de a ne plimba puțin cu mașina. În carantină, m-am plictisit foarte mult și de aceea am încercat să alung monotonia cerând sfaturi prietenilor.

Drept urmare, am făcut gimnastică zilnic, m-am bronzat pe balcon, am ascultat muzică și am ascultat sfaturile psihologilor pentru această perioadă, am gătit românește, am stat uneori în brațele lui Massimiliano, vizionând știri și filme”, a povestit Mariana Moculescu.

Mariana și Horia Moculescu și-au spus un „adio” scandalos

Cei doi au divorțat în anul 2000, când scandalul era pe primele pagini ale ziarelor.

Ani de zile le-au trebuit ca să lămurească lucrurile în instanțele de judecată. Împreună au un singur copil, o fiică în vârstă de 30 de ani.

Mariana povestea cum și-a cunoscut soțul.

„Cu Horia Moculescu m-am întâlnit în ianuarie 1986. A fost un coup de foudre din prima secundă când ne-am văzut. Eu, tânără aspirantă la un rang de cântăreață de muzica pop, și el compozitorul minunat, cel ce mă putea înălța la cer”, dezvăluia Mariana, potrivit cancan.ro