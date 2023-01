O vedetă de la Antena 1, înșelată la o lună de la nuntă. Principalul motiv al divorțului. „Am fost și prost”

Miruna și Cosmin de la emisiunea „Mireasa” de pe Antena 1 au divorțat după o lună de la nuntă, chiar la scurt timp după ce au câștigat premiul în valoare de 40.000 de Euro. Cei doi au ajuns în Marea Finală alături de alte patru cupluri, respectiv Deni şi Viorel, Roxana şi Paul, Raluca şi Alex, Valentin şi Gabriela, dar ei au fost favoriții telespectatorilor.

Miruna a recunoscut că l-a înșelat pe Cosmin și că a vorbit cu fostul iubit în perioada în care erau căsătoriți. Tânărul a declarat că a fost un „prost”, dar că așa a fost să fie și că își asumă tot.

„În astea patru luni parcă au trecut 2 ani. Emoții combinate cu tristețe, cu dezamăgire. Revăzând aceste imagini – s-o spun pe românește – am fost și prost în anumite situații, dar am făcut mereu ce am vrut și ce am simțit eu. Putea să mi se pună toată România în cap, să-mi spună „nu face asta” și eu în continuare aș fă făcut ceea ce aș fi simțit, cum am și făcut-o.”, a spus Cosmin.

Ce spune soacra vedetei de la Antena 1

Mai mult, mama lui Cosmin a declarat că nu a plăcut-o niciodată pe soția fiului ei, dar că a acceptat-o pentru fericirea lui. Aceasta a simțit că ascunde ceva încă din emisiune.

„Am văzut și am înțeles tot ce a făcut acea persoană, (…) mi-am dat seama de ea din emisiune, dar am crezut că ea la vârsta pe care o are și-a dat seama că a făcut multe greșeli în viață și poate își dorește să-și formeze o familie, și poate își dorește să schimbe ceva. (…) Am făcut-o pentru Cosmin.”, a spus Adriana, potrivit Spynews.

De ce a vrut Miruna să divorțeze

Miruna a declarat că nu mai poate să continue această relație și că va divorța. Fosta concurentă de la Antena 1 a spus și că nu merită să stea într-o căsnicie cu un bărbat pe care nu il iubește cu adevărat.

„Nu mă simt capabilă să continui, nu dorim să tragem de o căsnicie de dragul acestui premiu, banii sunt un blestem atunci când nu vin pe merit sau prin muncă, de aceea nu jucăm un rol doar pentru a intra în posesia banilor câștigați din emisiune, nu dorim să ne mințim pe noi, sufletele noastre și nici pe voi cei care ne-ați privit, susținut, iubit…

E un moment greu pentru toată lumea și sperăm să fim înțeleși că nu suntem în stare să discutăm pe acest subiect. Mie una îmi pare extrem de rău, dar nu pot continua o căsnicie în care nu sunt capabilă să ofer iubirea enormă pe care o primesc… Cosmin este și va rămâne omul meu bun…”, a spus Miruna.