Două vedete de la Antena 1 au divorțat la o lună de la nuntă. „Vă anunț tristul adevăr”

Miruna și Cosmin de la emisiunea „Mireasa” de pe Antena 1 au divorțat după o lună de la nuntă, chiar la scurt timp după ce au câștigat premiul în valoare de 40.000 de Euro. Cei doi au ajuns în Marea Finală alături de alte patru cupluri, respectiv Deni şi Viorel, Roxana şi Paul, Raluca şi Alex, Valentin şi Gabriela, dar ei au fost favoriții telespectatorilor.

Cu toate astea, Miruna a declarat că a depus deja actele de divorț și că nu mai simte nimic pentru soțul ei, chiar dacă i-a oferit momente de neuitat. Ea a mai declarat că sentimentele ei nu mai sunt așa de profunde și că nu poate avea o căsnicie fără iubire.

„Știu că am fost cam absenți din online eu și Cosmin, însă acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că, din păcate, am ales să mergem pe drumuri separate. Este extrem de greu să îmi găsesc cuvintele pentru acest anunț, știu că există foarte mulți oameni care ne iubesc și au crezut în relația noastră, îmi pare nespus de rău să vă anunț tristul adevăr. Nu mă interesează de restul care se vor bucura sau cât de mult și rău se va discuta pe acest subiect, vreau doar să înțelegeți că nu doresc să dezbat subiectul, nu voi răspunde la mesaje sau comentarii, va urma o perioadă dificilă pentru amândoi.

De asemenea, vreau să fie clar un singur lucru pentru toată lumea: Cosmin este un om minunat, cum greu găsești în zilele noastre, nu mi-a greșit cu absolut nimic, însă din păcate cât am trăit izolați în emisiune am fost ca într-o bulă, iar când bula s-a spart, la scurt am realizat că nu e suficientă doar iubirea lor intensă, ci că e nevoie să iubesc și eu la fel de mult ca să putem funcționa și ca el să fie fericit alături de mine’, a scris Miruna în mediul online.

Nu îl mai iubește

Mai mult, fosta concurentă a declarat că nu mai vrea să mintă și că nu vrea să își bată joc de omul cu care a crezut că va rămâne toată viața.

„Nu mă simt capabilă să continui, nu dorim să tragem de o căsnicie de dragul acestui premiu, banii sunt un blestem atunci când nu vin pe merit sau prin muncă, de aceea nu jucăm un rol doar pentru a intra în posesia banilor câștigați din emisiune, nu dorim să ne mințim pe noi, sufletele noastre și nici pe voi cei care ne-ați privit, susținut, iubit…

E un moment greu pentru toată lumea și sperăm să fim înțeleși că nu suntem în stare să discutăm pe acest subiect. Mie una îmi pare extrem de rău, dar nu pot continua o căsnicie în care nu sunt capabilă să ofer iubirea enormă pe care o primesc… Cosmin este și va rămâne omul meu bun…”, a mai spus Miruna.