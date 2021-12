Coșmarul „Long Covid”. Ce spune o tânără care a avut 80 de simptome dă peste cap tot ceea ce știa până acum. VIDEO

Aceasta este povestea mea, prin ce am trecut si cu ce mă zbat de zi cu zi, nu mai eu dar si multi alţi oameni din toata lumea. Hai sa dăm share să afle toată lumea de aşa zisul acest Long-Covid care e ca un handicap asupra vieții unui om, a spus tânăra Neagu Giulia Maria, 17 ani din Galaţi.

Neagu Giulia Maria: „Am avut peste 80 de simptome”

Neagu Giulia Maria, o elevă de 17 ani din Galaţi, a fost infectată foarte grav, în schimb mama sa nu. Boala a debutat cu dureri de urechi, o amigdalită….eram obişnuită cu aceste boli, spune tânăra. Se ducea la antrenamente, făcea tot felul de activități, între timp a început să se simtă din ce în ce mai rău, mama fiind nevoită să cheme ambulanța pentru a i se face testul PCR. Supă rezultat li s-a spus că sunt pozitive. Iar tânăra a fost internată în spital după primele simptome mai puternice.

„Nu puteam să stau în picioare, simţeam că îmi pierd echilibrul, îmi era în general foarte rău, vorbeam bâlbâit, eram foarte ameţită, îmi bătea pulsul tare. Parcă îmi dădea cineva cu bormaşina în cap. Nu în sensul de răceală, ci nu puteam să merg, nu prea puteam să vorbesc, nu aveam o stare de linişte, aveam senzaţia că fac accident vascular cerebral. Niciodată nu m-am simţit aşa groaznic. Eram foarte, foarte ameţită”, spune eleva.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am murit: În spital mi s-a spus că sunt nebună

Eleva mai spune că simțea din ce în mai rău, niciodată nu s-a mai simțit aşa de groaznic. Şi spune: La spital, doamnele de acolo de la boli infecțioase, ca de obicei nu mi-au făcut absolut nimic, din punct de vere neurologic, pentru că eu la plămâni, în momentul ăla, eu nu aveam nimic. Dar doamnele de acolo erau să mă omoare, dacă pot să zic aşa, deoarece mi-au făcut intramuscular injecție cu algocalmin deoarece avem nişte dureri de cap groaznice. Mi-au făcut timp de trei ore injecții şi mi-au dat o pastilă şi am făcut o reacție alergică..nu mai puteam să respir şi mă înțepa inima, iar doamnele au spus că mă vor duce la psihiatrie pentru că sunt nebună. A fost un incident – minunat- mulţumesc lui Dumnezeu că nu am murit, spune eleva pe YouTube.

Coșmarul continuă acasă

La externare nu m-a văzut niciun doctor, spune fata şi continuă: Bătaie de joc. Am ajuns acasă dar mă simțeam foarte rău. chiar şi după carantină mă simțeam rău, apoi brusc am început să mă simt mai bine. Dar iar au revenit stările dinainte, mai povestește ea.

„La un moment dat am văzut că nu pot să respir, simţeam o presiune în piept. Făceam crize de respiraţie, simţeam presiune în piept. Am fost la un CT toracic, au venit rezultatele, iar concluziile au fost: o pneumonie specifică Covid. Mi s-a zis că jumătate din plămân a fost afectat. Doctorul mi-a dat un cortizon, dar nu puteam să respir. Am făcut şi RMN la cap. Medicul mi-a spus că e normal, e ceva post-COVID”, spune eleva.

Iar când a fost la neurolog, la cervicală nu i-a ieşit nimic, e normal e post-Covid. Aşa că doamnele de la spital o făcuseră nebună degeaba. A fost doar o inflamație la nivelul capului.

A rămas cu o pneumonie Covid, plămânul era extrem de inflamat, jumătate fiind afectat

Durerile au continuat în piept, nu erau atacuri de panică. Iar inima o înțepa. Pulsul fiind mare. Asta este Long-Covid, spune eleva. Şi acum se simte rău mai spune eleva: Am avut, cred, peste 80 de simptome, de la cap, la inimă…toate simptomele… îmi pâlpâia burta, ba că pleznește, ba era prea moale…nu puteam să mănânc nimic.

Şi continuă: „După două luni, eu nu pot să îmi desfăşor activităţile zilnice. Este ca o boală cronică. Am avut toate simptomele, cred că am avut peste 80 de simptome, de la cap, inimă, sistem gastro-intestinal. Am avut dureri constante de burtă, simţeam că îmi plesneşte. Unii doctori, unele persoane, îmi spuneau că am iluzii, că am fost afectată din punct de vedere psihologic, dar nu e chiar aşa. Sunt foarte multe persoane care au trecut prin asta. Sunt persoane care au Long Covid de 13 luni, eu nu ştiam de aşa ceva că durează şi 13 luni. Eu ştiu cum este, acum sunt mai ok pentru că iau tratament”, a povestit eleva.