25 februarie

O steluță mică-mică face pe grozava și aruncă în aer toate teoriile! HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 25 februarie s-au născut Pierre-Auguste Renoir, Friedrich Haendel, Enrico Caruso, Carlo Goldoni, Anthony Burgess, George Harrison, Benedetto Croce, Tom Courtenay, Costache Antoniu, Richard Oschanitzky, Jean Georgescu, Virgil Duda.

Până la 1 Martie, deci nici astăzi, nu este nicio sărbătoare, notificare, în calendarul poporului român. Apoi încep sărbătorile primăverii, iar de la echinocţiul de primăvară – trecerea de la elemenul apă la elementul aer.

Dar să revenim la astrologia noastră cea de toate zilele, marea mea pasiune. Am primit multă corespondenţă. Vă răspund că “după 30 de ani ascendentul este mai important decât zodia” este o mare, imensă prostie, că Luna neagră, Lilith, asteroizii cu nume greceşti, karmele, reîncarnările, lecţiile de viaţă, a 13-a zodie, şi alte bazaconii nu fac parte din astrologia horoscopului pe zodii!

De unde provin aceste aiureli, care fac deliciul publicului, dar dezonorează Astrologia? Îmi puteţi răspune? Bune întrebări!

Aici trebuie să fac o paranteză. În România războiului rece situaţia astrologiei a fost oarecum vitregă. De exemplu, un unchi tare drag mie, medic de excepţie şi doctor în filozofie, a fost convocat să dea explicații la Miliţie pentru “deţinere și răspândirea de materiale subversive”. Era vorba de un zodiac, dactilografiat la o maşină de scris. Unchiul meu făcuse războiul şi primise cele mai înalte decoraţii, ba mai era și doctorul lui Gheorgiu-Dej, aşa că l-au lăsat în pace! Maiorul de interne, însă la sfârșit, l-a întrebat: ”Dom’ doctor, cum vă încurcați cu prostiile astea?” dându-i zodiacul dactilografiat înapoi. Unchiul Costin a zâmbit și a raspuns: ”Dialectica marxistă spune să experimentăm, și apoi nici nu știi ce priză au horoscoapele astea la femei!” Se întâmpla în anul 1952. Este adevărat că după aceea situaţia s-a mai schimbat, în sensul că nu te mai chema nimeni la Miliție.

Este normal ca după 1989 să fi apărut în România o mulţime de astrologi autodidacţi.

Am încercat să ţin cursuri în perioada respectivă dar a fost pe o perioadă limitată. Totuşi câteva sute, poate o mie de persoane, timp de un an, mi-au urmărit cursurile la Casa de cultură a studenţilor şi la Facultatea de Fizică de la Măgurele. M-am bucurat când am văzut ceea ce predasem în cărţi apărute ulterior.

A apărut Asociaţia Astrologilor în toamna lui 1990, recunoscută internațional, la impulsul meu, şi mai mulţi astrologi şi astroloage bine pregătitiţi, cu un discurs decent şi stăpâni pe aparatul astrologic, pe care sper că i-am ajutat în perioada de început. De exemplu, Neti Sandu, Cristina Vanea, Sandu Ciuceanu, Elena Manea şi mulţi alţii, scuze pentru ordinea întâmplătoare sau pentru omisiuni.

Apoi, comandamentele politicii și diplomației mondiale m-au chemat înapoi în Orient.

Pe de altă parte, unele dintre persoanele care pretind, astăzi, că practică astrologia au dorit să atragă atenţia publicului prin tot felul de declaraţii excentrice, aici ca şi aiurea, în lume. Poate nici nu ştiu astrologie, o crează pe loc în faţa camerei de luat vederi a televizorului!

Notorietatea aduce bani, este evident! De aici derapările cu ascendentul, karmele, asteroizii şi altele, nu le mai repet că mă enervez!

Mai bine să spun ce trebuie să se facă. Zodiacul tropical, casele egale, Soarele, Luna, cele cinci planete clasice, aspectele sunt foarte importante, poziţiile planetelor în zodii şi case. Mijlocul cerului, ascendentul, guvernatorul horoscopului, punctajul planetelor în elemente, calităţi, genuri, configuraţiile, poate câţiva indicatori arabi, aşa, pentru exotism, punctul norocului, Fortuna, de exemplu şi ceea ce este foarte important, cheile de interpretare creştine.

Planetele grele, Uranus, Neptun, Pluton, “colective” trebuie tratate cu multă prudenţă, sunt indicaţii pentru o generaţie întreagă nu pentru o singură persoană! Apoi, foarte important, teoria ciclurilor: un eveniment, o trăiere, ceva, se poate repeta cu mai multe șanse în cam aceleaşi condiţii astrale cu cât şirul iteraţiilor este mai lung. Punct!

Cu acest aparat s-au obţinut în istorie rezultatele de excepţie ale astrologiei, nu cu derapări, invenţii, exotisme şi superstiţii!

Sigur, Evangeline Adams, celebra astroloagă americană, arată în cartea ei principală „Astrology for Everyone”, apărută în anul 1931, că un astrolog profesionist trebuie să-şi schimbe discursul în funcţie de consultant, de clasa socială, de nivelul de înţelegere şi preţul onorariului. „Una este un horoscop pentru zece dolari, alta un horoscop pentru cincizeci de dolari”!

Personal nu sunt de acord cu această poziţie, în străinătate am dat la fel de multă importanţă unui horoscop făcut pe gratis, la fel ca pentru unul de 5.000 de dolari! În prezent nu mai fac horoscoape personale, am făcut deja prea multe, numai aici la EVZ am facut vreo cinci mii! Și încă cred că astrologia trebuie făcută gratuit, ca un serviciu social, spiritual. Oamenii trebuie ajutaţi, nu taxaţi!

Şi mai este ceva, ceva neliniştitor şi care mă tulbură… Sunt eu aşa de bun ca astrolog, încât chiar „ghicesc” aproape exact ceea ce o să se întâmple, sau pur şi simplu, după cum mă avertiza Mircea Eliade, descriind un eveniment îi forţez statistic producerea, spunând anumitor persoane viitorul, le oblig, într-un fel, să intre în acel viitor… Până nu desluşesc acest lucru, nu mai insistaţi degeaba, nu fac decât horoscoapele zodiacale generale pe care le vedeţi!

Dar despre altceva doream să vă informez, dragi lupi, padawani și hobbiți. La 783 ani lumină de Pământ, în Constelația Tauris se găsește o stea mică, o ”pitică maron”. Nici nu are nume ci doar un indicativ, J0331-27. Masa steluței este doar 8% din masa Soarelui. Temperatura la suprafața ei este doar de 1.800 de grade Celsius față de 5.500 la suprafața Soarelui nostru. Steluța de clasa ”L” abia reușește să-și susțină procesele termonucleare.

Ei bine, pe data de 5 iulie 2008, Observatorul XMM-Newton, care observa spațiul în spectrul razelor X, a inregistrat o emisie gigantică de energie de la steaua J0331-27. Inregistrarările se fac automat și sunt verificate, mai târziu, de savanți, treptat. Acum a venit rândul și steluței J0331-27. Astrofizicienii au constata că în timp de doar două minute steluța a emis o cantitate înspământătoare de energie de 10 ori mai mult decât cantitatea de energie emisă de Soarele nostru în același spectru. Așa că savanții s-au grăbit să scrie un raport de trei pagini în ”Astronomy and Astrophysics” numărul care a apărut ieri. Dacă ei mint și eu mint, pentru că așa cum spuneau grecii în agora, când povesteau ceva: ”Spun ce am auzit, dar eu nu am fost acolo!”

„This is the most interesting scientific part of the discovery, because we did not expect L-dwarf stars to store enough energy in their magnetic fields to give rise to such outbursts,” a declarat una dintre semnatarele raportului, Beate Stelzer, de la ”Germany’s Institute for Astronomy and Astrophysics” și de la ”Italy’s Astronomical Observatory of Palermo”.

Gurile rele din astrofizică spun că micuța stea, prin comportamentul ei nărvaș, aruncă în aer toate teoriile, de la Big Bang la materia neagră, trecând prin teoria relativității și modelul standard. Întrebată, doamana Beate Stelzer a declarat: „We just don’t know — nobody knows!”

Avem doar certitudinea și speranța că mâine este o altă zi!

