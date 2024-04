Monden O soprană din Chișinău a cucerit juriul și publicul la Cluj. Două premii dintr-un foc







Soprana Alexandra Procopovici de la Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău a câștigat Premiul Mare și Premiul Publicului, la cea de-a doua ediție a Concursului Vocal „Verum Solitus”, organizat, recent, la Opera Națională Română din Cluj-Napoca. Premiul Mare pentru voce masculină a fost acordat orădeanului Sebastian Balaj. Soliștii nominalizați au făcut parte din grupul celor 10 artiști lirici, selecționați pentru a evolua la finală, împreună cu orchestra instituției, oferind o seară specială audiențelor.

Proiect cultural ce aduce în lumina reflectoarelor un concurs extraordinar de interpretare muzicală canto

Cei patru câștigători ai Galei „Verum Solitus” Vocal Competition au fost desemnați, în urma voturilor oferite de juriu, dar și de publicul care și-a exprimat preferințele online, în timp real, pentru interpreții favoriți. Soliștii deținători ai Marilor Premii vor putea încheia contracte cu 11 teatre de operă, respectiv, cu toate instituțiile lirice reprezentate de membrii juriului. Aici accesați lista tuturor câștigătorilor:

Solista de origine transnistreană, apreciată de un prestigios juriu internațional, în România

Soprana Alexandra Procopovici, deținătoarea Marelui Premiu pentru voce feminină și a Premiului Publicului, este originară din regiunea transnistreană și începătoare la studierea limbii române. „Acesta este al treilea concurs internațional (după „Lira de Aur” și „Melody Fair” din Chișinău), unde câștig un premiu mare, dar primul din România și atât de mare! Nu e doar un premiu sau un trofeu – e muncă și colaborare cu teatrele românești, pe tot parcursul sezonului de opera.

Cred în forțele proprii, pentru că am lucrat mult asupra mea. Totuși, nu am crezut să câștig o victorie atât de mare! Anul a început fantastic și nu încetez să mulțumesc oamenilor din jurul meu, dar și circumstanțelor favorabile, pentru toate lecțiile si experiențele dobândite”, mărturisește soprana Alexandra Procopovici, pe o rețea de socializare.

Câștigătoarea competiției din Cluj-Napoca a evaluat ca solistă în cadrul proiectului „Franconcert”, în Franța și Belgia, în 2022-2023. A interpretat solo cantata „Carmina Burana”, de Carl Orf, la Palatul Congreselor din Paris, în 2022; apoi Gilda – în „Rigoletto” de G. Verdi, la Teatrul „Orfeu”, din Taranto, Italia, în 2023 și Rosina – în „Bărbierul din Sevilla”, de G. Rossini, la Teatrul „Luxor”, din Rotterdam, Olanda ș.a. Evoluarea Alexandrei Procopovici poate fi urmărită aici:

Competiție ce va scrie istorie în viața unor tineri artiști lirici talentați

Juriul „Verum Solitus” Vocal Competition a fost prezidat de fondatorul prestigioasei instituții „The Wales International Academy of Voice”, tenorul galez Dennis O’Neill care, în prezent, își dedică timpul, călătorind pentru a ajuta tinerii artiști prin lecții, masterclass-uri și ca arbitru în cadrul unor competiții internaționale, inclusiv Concursul „Montserrat Caballe”, Opera „Azuriales” din Nisa, Concursul Internațional „Ceaikovski” din Rusia, din Japonia (Teatrul Național), din Italia (Academia „Solti”) și în juriul Concursului BBC Singer of the World.

Din juriu a mai făcut parte soprana Felicia Filip, Radu Petrovici manager interimar al Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian, Nicolae Dootaru, directorul și dirijorul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău ș.a.

„Verum Solitus” Vocal Competition a luat naștere din dorința de a descoperi și susține interpreții de operă ai zilelor noastre, marcând anul 2023 cu o nouă competiție în România, adresată tinerelor talente ale universului operistic. Competiția marchează un parteneriat de amploare între Opera Națională Română Cluj-Napoca, prima instituție lirică din țară, și majoritatea instituțiilor lirice din România, în speranța realizării unui proiect de succes, care să adauge „Verum Solitus” Vocal Competition pe lista concursurilor interpretative de prestigiu, informează organizatorii.