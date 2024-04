Social O româncă a devenit virală pentru că gătește cu produse din gunoi. Trucuri pentru reciclat







O româncă din Spania atrage zeci de mii de vizualizări pe TikTok după ce postează imagini cu produse pe care le colectează din gunoi și le folosește la mâncare.

Georgiana Sîrbu, o româncă stabilită în Spania, își face un nume pe platformele sociale, după ce a început să demonstreze că se poate trăi decent fără să cheltuiești niciun ban.

Femeia afirmă că își procură alimentele, hainele și chiar obiectele electrocasnice din zonele de depozitare a deșeurilor menajere din apropierea piețelor sau marilor magazine.

Mai exact, se referă la bunurile nevândute, care ajung să fie considerate rebut și aruncate la groapa de gunoi. În cazul alimentelor, aceasta este o practică zilnică pentru produsele care au depășit termenul de valabilitate.

Românca face gem din fructele colectate din gunoi

Femeia afirmă că, în cazul fructelor și legumelor, de exemplu, acestea sunt încă proaspete atunci când ajung la ea.

„Am trecut pe lângă un târg și tocmai închideau și uite ce am găsit: am găsit ciuperci, și eu aseară am cumpărat ciuperci, anghinare, broccoli, o grămadă de căpșuni, pătrunjel – și vă aduceți aminte cât am alergat după oferte – ardei, morcov, roșie, ceapă, alte căpșuni, dovlecei, uite cât pătrunjel.

Am găsit varză roșie, o grămadă, o grămadă… Vai, mi-am făcut de lucru singură. Spune-mi și mie cum să las astea, că am luat pe nimic toate astea, doar că ne-am nimerit când închideau târgul?! Să vedeți ce de gem fac eu. Mă duc acum să le spăl, să le fac frumoase.

Din gunoi, gunoi de târg. Aleg și eu ce e bun, ce nu e bun… Vă țin la curent cu ce reușesc să fac eu din toate minunile astea”, a dezvăluit românca din Spania, potrivit Adevărul.

A stârnit reacții neașteptate în mediul online

Părerea urmăritorilor este împărțită. Pe de o parte, unii o ironizează pe femeie, spunându-i că servește "căpșuni tomberoneze", în timp ce alții o felicită și îi transmit că "nu e absolut nicio rușine", mai ales că produsele arată foarte bine și provin direct de pe tarabă.

„O marfă care rămâne nevândută nu se cheamă gunoi. Se vede clar că este în stare bună”, a comentat o urmăritoare pe TikTok.