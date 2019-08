Susan Frost Lamoureux locuiește în orașul Seminole, din statul american Oklahoma. Ea a postat pe pagina de Facebook a poliției locale povestea tristă a fiicei ei, Alexa. Istorisirea începe cu o fotografie a Alexei, lângă care apare întrebarea: Este fata din fotografie imaginea pe care ți-o imaginezi când auzi cuvintele „dependent de heroină”?

Alexa, o fată specială

Nici vorbă, ești tentat să spui imediat. În realitate este, însă, pe dos. Alexa era frumoasă, sensibilă, cu visuri mari, cu ambiții adolescentine.

„Aceasta este fiica mea, Alexa. Și din momentul în care s-a născut și până a părăsit acest pământ, a fost adorată. Iubită nu numai de familia ei, ci și de cei care au cunoscut-o. Era curioasă, veselă și inteligentă. Era bună și iubitoare, cu un zâmbet care încălzea orice inimă. Iubea cărțile, în special cele despre spiritualitate, cărți care să o ajute să înțeleagă nedreptățile din lume și căile pentru a se regăsi pe sine. Alexa avea un devotament deosebit pentru animale, în special pentru cai și cei doi câini pe care îi avea, petrecându-și timpul dresându-i și îngrijindu-i”, scrie mama fetei.

Mai mult, încă de la 16 ani, Alexa mergea la muncă și se întreținea singură. La colegiu, era printre preferații profesorilor. Tot aici, însă, mai târziu, cineva i-a oferit prima doză de heroină. „O dată, ce rău îți poate face?”, i-a spus colegul. Așa a început sfârșitul.

Calvarul

„Încă de la prima utilizare, fiica noastră a devenit dependentă fizic și psihic de acest drog”, a scris Susan Frost Lamoureux. Și tot de atunci a început chinul întregii familii.

„A luptat cu disperare și admirație pentru a depăși imensa strânsoare pe care heroina o avea asupra vieții sale. Fiecare zi era o luptă pentru Alexa, precum și pentru cei dintre noi care au iubit-o și au fost nevoiți s-o vedem suferind. Am făcut tot ce am putut; ne-am fi dat viața pentru ea. În ciuda dragostei și îndrumării care i-au fost oferite, a reabilitărilor și detoxificărilor, a perseverenței ei, heroina a capturat-o în mod inevitabil și i-a sufocat fiecare vis și aspirație pe care le-a avut vreodată”, mai notează mama tinerei Alexa.

Alexa a murit pe 21 septembrie 2017 în urma unei supradoze. Tânăra a definit foarte exact ce este heroina: „un drog foarte singuratic, care te îndepărtează de fiecare parte a vieții tale și care te lasă să atârni în pragul morții”.

Alexa nu era o infractoare, nu a vrut răul nimănui, dar a căzut în capcana letală a Morții Albe.

Cazul Bilă, București

Era un băiat glumeț, cam grăsuț pe vremuri, căci de aia i se spunea Bilă. Avea o frumusețe de boxer pe care îl plimba în fiecare seară. O perioadă lungă nu l-am mai văzut. Am crezut că a plecat pe afară, căci asta e moda de ceva vreme. Când l-am revăzut, era o umbră cenușie bântuind prin zăpadă. Vindea o haină de iarnă, nouă, de damă, căci navea una de un leu. Era haina mamei lui. În altă seară stătea cu băieții. La bordură. Dar, nimeni nu îl prea băga în seamă. Din când în când, ne apuca pe câte unul de umeri și ne întreba dacă mai e „ăla în spatele meu”.

Nu era nimeni. Apoi, mi-a șoptit la ureche: „nu știu de ce nu mă lasă în pace”. Eu n-am văzut pe nimeni să înghită pastilele de Xanax ca pe semințe. După vreo cinci pilule, am plecat, era mult prea trist ce trăiam. Câteva zile mai târziu, spre seară, un vecin plimba boxerul acela superb. L-am întrebat unde e Bilă. „A murit”, a fost răspunsul care m-a năucit. Bilă n-avea 30 de ani și se încercase totul pentru el, dar heroina ucide, și în România și în America, absolut la fel.

Alexa și Bilă, jertfe pentru nimeni…

Preferința ucigașă: la ac!

Un studiu al Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie releva, în 2018, că 90 la sută dintre consumatorii de droguri din România preferă heroina injectabilă. Aceeași heroină care a ucis-o pe Alexa în Oklahoma, și pe Bilă în București. În România, majoritatea consumatorilor sunt lipsiți de mijloace materiale, dar asaltul cocainei, relevant în ultimii doi-trei ani, modifică radical tendința, căci, se știe, vorbim despre drogul bogaților. Însă, cum zicea un dealer: „ăia mai sensibiloși crapă primii!”.

