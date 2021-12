O plantă miraculoasă a ajuns în România! Farmaciile și cosmeticele au mare nevoie de ea!

Adina Cătălina Druţu este una dintre cele mai speciale profesoare din Neamţ. Aceasta este cercetător ştiinţific la Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Secuieni. În 1989, domeniul cercetării a luat o pauză, iar persoanele pasionate de această latură au avut visul spulberat. Adina nu a renunțat la țelul ei și a ajuns să primească o mulțime de premii.

Luna trecută, cadrul didactic la Liceul Agricol „Ion Ionescu de la Brad“ a obţinut Medalia de Bronz la cea de a V-a ediţie a Salonului Inovării şi Cercetării UGAL Invent 2021, eveniment organizat de Universitatea Dunărea de Jos Galaţi şi Black Sea Universities Network, pentru studiile în ceea ce priveşte ameliorarea şi cultivarea Echinaceea purpurea.

Planta minune din România

Faimoasa plantă medicinală este un bun remediu pentru un sistem imunitar scăzut, bacterii, virusuri. Aceasta se găsește în tincturi sau suplimente alimentare, conținând ulei volatil, polizaharide, răşini, glucozide antibacteriene şi antivirale. Pe lângă o serie de beneficii pentru sănătate, este un miracol și pentru produsele cosmetice.

„Am fost cercetător ştiinţific la Staţiunea de Cercetare Agricolă Secuieni, unde am lucrat împreună cu doamna doctor Elena Trotuş (directorul instituţiei – n.red.) la ameliorarea acestei plante, originară din America de Nord, pe care am adus-o în Moldova. Este o plantă pe care am introdus-o în cultură, am aclimatizat-o şi i-am creat o tehnologie specifică zonei noastre. Are mare căutare în farmacologie şi în industria cosmetică, unde stă la baza multor preparate, motiv pentru care, de la an la an, se extind culturile“, a declarat dr. inginer Adina Druţu

A primit o mulțime de premii

Adina Drutu a fost premiată la Salonul Internaţional Euroinvent Iaşi cu Medalia de Aur. A fost unul dintre cele mai importante evenimente din Europa de Sud-Est şi au fost peste 40 de jurați din diferite țări.

„Am participat la Euroinvent cu o metodă de cultivare în sistem ecologic a speciei Echinacea purpurea, metodă care a fost înscrisă pentru brevetare la Oficiul de Invenţii şi Mărci Bucureşti, o lucrare scrisă împreună cu doamna director Elena Trotuş. Metoda se referă la cultivarea acestei specii în condiţiile de la Staţiunea Secuieni şi este rezultatul unor cercetări efectuate în cadrul tezei mele de doctorat pe care am susținut-o în 2009“, declara Adina Druţu.

Aceasta a mărturisit că agricultura vine cu o serie de surprize, iar învățământul românesc trebuie să pună accentul pe fiecare schimbare din această meserie.

„Cred că factorii de decizie din domeniul educaţiei ar trebui să revizuiască planurile de şcolarizare. Vă dau un singur exemplu: profilul de tehnician agricol se găseşte doar la învăţământul seral, în timp ce la cursurile de zi pregătim tehnicieni veterinari, în condiţiile în care în cabinetele de profil lucrează, în foarte mare majoritate, doar medici“, potrivit Adevărul.