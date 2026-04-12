O nouă teorie a conspirației despre sănătatea lui Donald Trump, lansată de tabloidele britanice. Ce au văzut acum. Video

Tabloidele britanice au lansat o nouă teorie a conspirației privind starea de sănătate a președintelui SUA, Donald Trump, după apariția unor imagini devenite virale în care acesta coboară scările aeronavei Air Force One, înainte de a participa la un eveniment UFC organizat în Miami, relatează Express.

Imaginile distribuite în mediul online au generat rapid comentarii legate de starea fizică a liderului american. Mai mulți internauți au susținut că acesta părea să se deplaseze cu dificultate, în timp ce alții au atras atenția asupra unor posibile probleme vizibile la nivelul picioarelor.

„Uitați-vă cât de umflate sunt gleznele lui Trump”, a speculat un jurnalist britanic, potrivit sursei citate.

O altă persoană a scris: „E pe ultima sută de metri. La propriu.” Un altul a adăugat: „Doamne. Gleznele lui Trump sunt enorme. Un semn clar că nu este bine.” De asemenea, un alt internaut a glumit: „Cât timp i-a mai rămas?”

NOW: President Trump arrives in Miami to attend UFC 327. pic.twitter.com/E1tdj3WNEo — Fox News (@FoxNews) April 11, 2026

Cu toate astea, Casa Albă a anunțat în vara anului trecut că Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, suferă de insuficiență venoasă cronică, o afecțiune care poate duce la umflarea gleznelor.

Trump este cea mai în vârstă persoană aleasă vreodată în funcția de președinte al Statelor Unite și este cunoscut pentru obiceiurile sale alimentare nesănătoase, bazate în principal pe fast-food și băuturi precum Diet Coke, dar și pentru faptul că doarme foarte puțin, doar câteva ore pe noapte. De-a lungul timpului, acesta a afirmat în repetate rânduri că este cel mai sănătos și mai puternic președinte care a ocupat vreodată Biroul Oval. La rândul său, medicul care se ocupă de evaluarea stării de sănătate a președintelui SUA, a susținut că starea sa este mai bună decât a fostului președinte Barack Obama, în timp ce consilierii săi au transmis că liderul american are un program extrem de activ.