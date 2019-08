Guvernatorul BNR s-a arătat joi sceptic cu privire la rezultatele introducerii impozitului pe bacșiș, masură discutată de Guvern cu reprezentanții industriei.

„Bineinteles ca vor avea un acces mai usor la creditare, bancherul se va uita la venituri. Cat de eficient va fi procesul, va spun ca persoana care a trait 70 de ani in aceasta tara, o sa vedem cat de eficient va fi.

Dar va zic ca de 20 de ani nu mai intru in restaurante si nu stiu cat de eficent va fi. Nu am mai putut sa intru in restaurante ca ma intreba lumea cat va fi cursul”, a zis Mugur Isarescu intr-o conferinta de presa.

