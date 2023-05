O nouă planetă a fost descoperită în vecinătatea Pământului. Astronomii cred că ar putea susține viața

Exoplaneta asemănătoare Pământului, LP 791-18d, care ar putea susține viața a fost descoperită cu ajutorul a două telescoape spațiale, TESS și Spitzer. Informația în legătură cu această descoperire au fost prezentate de publicația Nature care citează o echipă de oameni de ştiinţă din mai multe țări. Datele disponibile, ca urmare a observațiilor făcute cu ajutorul celor două telescoape indică faptul că această exoplanetă ar putea să fie favorabilă vieții, scrie New Atlas.

Oamenii de știință, din cadrul NASA, au anunțat această exoplanetă se află la o distanță de 90 de ani lumină de planeta noastră, Pământ. Astronomii au analizat datele de la TESS și Spitzer, iar acum pot afirma că există planeta LP 791-18d întrunește criteriile esențiale susținerii vieții, care o face asemnănătoare cu Pământul.

LP 791-18d, se află aproape de noi, după standardele cosmice, și se învârte în jurul unei mici stele pitice roșii. Până acum, oamenii de știință nu au reușit să adune suficiente informații pentru a preciza ce dimensiune are noua planetă și care este masa sa. Tot ce s-a aflat este că LP 791-18d este puțin mai mare decât Pământul în ceea ce privește dimensiunea și masa.

Oamenii de știință au descoperit anterior o altă planetă în apropierea stelei pitice roșii, numită LP 791-18, căreia i-au spus LP 791-18c. Aceasta orbitează puțin mai departe decât LP 791-18d și este cu siguranță mult mai mare ca dimensiune și masă.

Earth-size exoplanet LP 791-18 d may have volcanic outbursts as often as Jupiter’s moon Io, the most volcanically active body in our solar system! That activity could help the planet maintain an atmosphere. pic.twitter.com/cWIOlfZLkO

— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) May 17, 2023