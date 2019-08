Distanța dintre noi și aceasta e infimă raportându-ne la o scară galactică. Exoplaneta GJ 357d orbitează o mică stea, GJ 357, cu mult mai redusă în dimensiuni decât Soarele nostru, la fiecare 55,7 zile. Echipa de cercetători care a făcut descoperirea a anunţat într-un comunicat că exoplaneta ar putea furniza „condiţii similare Terrei”.

Cu o atmosferă densă, planeta GJ 357d ar putea conţine apă în stare lichidă la suprafaţă, similar Terrei, şi am putea detecta urme ale vieţii cu ajutorul telescoapelor”, a spus Lisa Kaltenegger, director al Carl Sagan Institute de la Universitatea Cornell din New York. Dacă GJ 357d ar conţine forme de viaţă am putea răspunde la o întrebare veche de când lumea, aceea dacă suntem singuri în Univers.

Fără o atmosferă, planeta ar avea o temperatură medie de minus 64 de grade Celsius, potrivit NASA, fapt care ar însemna că este mai degrabă plină de gheaţă decât locuibilă.

Ulterior, NASA a mai descoperit alte două exoplanete care orbitează acea „stea pitică”. Kaltenegger a declarat pentru NBC News că urmează să fie instalate două telescoape spaţiale, în 2021 şi 2025, iar, cu ajutorul acestora, cerecetătorii vor putea stabili dacă există forme de viaţă pe această planetă.

