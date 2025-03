O nouă navă spațială a fost trimisă pe Lună. Planurile oamenilor de știință de la NASA

O companie din Statele Unite a realizat, duminică, prima sa aterizare pe Lună cu o navă spațială, devenind astfel a doua companie privată care reușește acest lucru, conform transmisiunii live a misiunii.

Misiunea Blue Ghost 1 a companiei Firefly Aerospace a aterizat la 03:34, ora de Est a Statelor Unite (08:34 GMT), lângă Mons Latreille, o formațiune vulcanică situată în Mare Crisium, pe partea de nord-est a Lunii.

„Suntem pe Lună!”, strigat un inginer de la centrul de control al misiunii din Austin, Texas, în timp ce întreaga echipă a aplaudat.

“Contact light, engine stop!” Congratulations FireFly Aerospace for Blue Ghost’s Mission 1 successful Moon landing today! It also marks a new milestone in the collaborations between NASA and private Space companies, as part of NASA's Commercial Lunar Payload Services (CLPS)… pic.twitter.com/Y5psA3qSu9

— Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) March 2, 2025