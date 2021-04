Cererea DNA a fost respinsă cu motivația că „instanța de apel a procedat conform considerentelor și dispozițiilor deciziei nr.250/2019 a CCR”.

Dispută pe schimbarea încadrărilor

La termenul din 14 aprilie 2021 judecătorii Dumitrache și Iugan au pus în vedere procurorilor și părților din dosarul Colectiv că la proximul termen se va pune în discuție, din oficiu, schimbarea încadrării juridice a unor infracțiuni reținute în sarcina inculpaților.

Numai că procurorul de caz, a apreciat că prin punerea, din oficiu, a schimbării încadrării juridice a infracțiunilor reținute în sarcina inculpaților se știrbește aparență de imparțialitate și se afectează negativ actul de justiție în dosarul Colectiv, motiv pentru care a formulat, la o săptămâna de la decizia instanței, o cerere de recuzare a completului, scrie Lumea Justiției.

În opinia procurorului de ședința al DNA – în dosarul Colectiv asista doi procurori, unul din partea DNA, unul din partea PICCJ – aspectele puse în discuție la termenul de judecată din dată de 14 aprilie 2021 de judecătorii Dumitrache și Iugan nu fac obiectul unei analize a schimbării încadrării juridice a faptei, ci sunt „aspecte care fac obiectul unei analize a fondului cauzei, în urmă activității de deliberare și că discuțiile care fac obiectul schimbării încadrării juridice nu vizează soluționarea acțiunii civile alăturate acțiunii penale și nici cele referitoare la răspunderea penală a inculpaților”.

Toate sustinerile procurorului DNA au fost insa respinse de completul care a solutionat cererea de recuzare, in 21 aprilie 2021, cu motivatia ca membri completului care judeca dosarul Colectiv au aplicat dispozitiile Deciziei CCR nr. 250/2019 si prevederile legale in materie: „Motivele invocate in cererea de recuzare formulata de reprezentantul Directiei Nationale Anticoruptie nu sunt in masura sa conduca la concluzia ca sunt intemeiate, neexistand dubii legitime cu privire la impartialitatea judecatorilor Dumitrache Adina Pretoria si Iugan Andrei Viorel”, retine completul care a solutionat cererea de recuzare.

Inculpații din dosarul Colectiv

Cine sunt inculpații din dosarul Colectiv: Cristian Popescu-Piedone (fost primar sector 4), Aurelia Iofciu, Larisa Luminița Ganea, Ramona Sandra Moțoc (funcționare Primăria Sector 4), Alin Anastasescu, Costin Mincu, Paul Gancea (patroni club Colectiv), Daniela Ioana Niță, Cristian Mihai Niță (reprezentanți firmă artificii), Viorel Zaharia, Marian Moise (artificieri/pirotehniști), Antonina Radu, George-Petrică Matei (pompieri).