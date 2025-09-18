O nouă lege pentru jocurile de noroc online. Accesul românilor poate fi blocat

Firmele care oferă servicii pentru industria jocurilor de noroc online au obligația de a bloca accesul românilor la platformele neautorizate și să raporteze lunar către ONJN datele privind utilizatorii. „Sancţiunile prevăzute de noua lege sunt unele aspre”, au transmis avocaţii casei Buju, Stanciu & Asociaţii într-o analiză citată de Profit.ro.

Avocații societății Buju, Stanciu & Asociații au mai precizat și faptul că firmele de software, marketing online, procesatorii de plăți și alți furnizori de servicii nu mai pot colabora cu operatori de jocuri de noroc sau platforme online neautorizate în România și au obligația să îi raporteze la ONJN.

Aceste companii au obligația să raporteze operatorii către ONJN și să blocheze accesul jucătorilor pe platformele neautorizate. În caz contrar, vor fi acuzate de infracțiune și se pot alege cu dosare penale.

Firmele trebuie să monitorizeze activ și să geolocalizeze utilizatorii din România, iar datele privind accesările trebuie raportate lunar, până la data de 10. Refuzul sau omisiunea transmiterii raportului este considerat neconformare gravă și poate duce la suspendarea sau revocarea licenței.

Noua lege, publicată în Monitorul Oficial, a intrat deja în vigoare și nu prevede perioadă de grație. Ea interzice explicit prestarea de servicii către operatori de gambling online neautorizați, responsabilizând furnizorii locali să nu mai sprijine activitățile la negru.

Avocatul Marius Stanciu a explicat: „După ani în care numeroşi furnizori licenţiaţi în România au oferit servicii către platforme nelicenţiate local, autorităţile au decis să elimine această breşă legislativă”.

De exemplu, dacă un procesator de plăți detectează tranzacții ale unor români către un cazinou online neautorizat, trebuie să le blocheze imediat și să notifice operatorul să oprească accesul. „Legea transformă furnizorii licenţiaţi în adevăraţi gardieni ai pieţei jocurilor de noroc”, a declarat Alin Nichifor, avocat partener la aceeaşi casă de avocatură.

Firmele sunt obligate să implementeze soluții tehnice de geolocalizare care să determine automat locația reală a utilizatorilor. Fără aceste mecanisme, obligațiile de conformare – blocarea accesului și raportarea – nu pot fi respectate.

ONJN poate solicita în orice moment rapoarte detaliate despre accesări, inclusiv țara din care se conectează jucătorii și platformele folosite. Lipsa acestor informații atrage suspiciuni de complicitate și poate duce la pierderea licenței Clasa II. Sancțiunile includ suspendarea sau revocarea licenței, iar încălcarea interdicției de colaborare este calificată direct drept infracțiune, ceea ce atrage răspundere penală pentru management și furnizori.

Avocații recomandă firmelor să-și revizuiască contractele și să introducă clauze prin care operatorii garantează că dețin licențe valabile. Conformarea devine esențială: costurile de adaptare sunt mari, dar singura cale de a continua legal.

„În ultimă instanţă, noul cadru obligă la un parteneriat deplin între sectorul privat şi autorităţi pentru eradicarea jocurilor de noroc ilicite. Furnizorii licenţiaţi din România devin un pilon-cheie al acestui efort, contribuind la o piaţă mai sigură şi mai transparentă”, concluzionează Alin Nichifor, privind impactul de ansamblu al reglementărilor”, a concluzionat Nichifor.

Legea nr. 141/25 iulie 2025, publicată în Monitorul Oficial nr. 699, interzice operatorilor economici cu licență clasa a II-a să presteze servicii pentru entitățile sau domeniile online aflate pe „lista neagră” a O.N.J.N. și obligă deținătorii de licențe pentru software, management, găzduire sau procesare plăți în domeniul jocurilor de noroc să implementeze soluții tehnice care să determine locația reală a participanților, indiferent de datele furnizate prin platforma de joc.