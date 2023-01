O nouă înșelăciune. Escrocii se folosesc de numele IKEA. Oamenii au rămas fără bani

Escrocii au găsit o nouă înșelăciune. Mai mulți oameni au crezut că au câștigat obiecte de mobilier de la IKEA, dar realitatea era alta. Ei au primit mesaj de la IKEA că sunt donate fotolii cu defecte minore dacă lasă un mesaj de «La mulți ani» până pe 7 ianuarie. Peste 6.500 de oameni au comentat la postarea respectivă, iar grupul suedez a anunțat că totul este fals.

Un bărbat din Timișoara a recunoscut că a căzut în această capcană și i-a rugat pe oameni să se dezaboneze până nu este prea târziu. „Scriai în comentarii „Eu” și figurai ca fiind înscris. Ți se răspundea automat de către autorul paginii respective că este nevoie de înregistrare apăsând un buton. Am parcurs și pasul al doilea, bazându-mă pe faptul că erau undeva la 6.000 de comentarii pe pagina respectivă. Moment în care, pentru înregistrare, mi se solicita trimiterea unui SMS. Automat, pe smartphone s-a deschis aplicația respectivă. Lucru care, pe moment, probabil, din neatenție, nu m-a pus pe gânduri. Așa că am dat SMS la 1253 și am primit ca răspuns că am fost facturat cu 3 euro fără TVA”, a explicat bărbatul.



A depus plângere la poliție

Mai mult, el a depus și plângere la poliție după ce a realizat că a rămas fără bani și că nu a primit fotoliu.

„Am verificat ulterior numărul respectiv. Se pare că face parte dintr-un set mare de numere, alocat unei firme cu sediul în București, în Sectorul 4, care se preocupă cu servicii de horoscop și jocuri contracost. Toți cei care am pățit așa ceva vom plăti lunar, în cazul în care nu ne dezabonăm. După ce a fost raportată pagina în repetate rânduri, postările au fost șterse”, a povestit acesta.

La scurt timp, poliția a declarat că oamenii trebuie să fie atenți, chiar dacă sunt furați cu sume mici.

„Trebuie să fim foarte atenți, pentru că vorbim de un mecanism de fraudare care se diversifică. De multe ori, autorii de infracțiuni încearcă să sustragă sume mici de la fiecare utilizator în parte, ca acesta să nu fie tentat să depună plângere”, spune Sorin Stănică, comisar șef de poliție Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității, potrivit DIGI24.