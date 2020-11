Nadina Ciurlin, jurnalist al postului de televiziune B1, s-a confruntat cu o situație revoltătoare în momentul în care a fost testată pozitiv cu coronavirus.

Într-o postare pe rețele sociale, Nadina Ciurlin povestește cum celor de la DSP Ilfov le-a luat aproximativ 5 zile pentru a o băga în carantină, perioadă în care ea putea îmbolnăvi zeci de oameni.

„Am fost diagnosticata și eu cu Covid 19. Conform buletinului de analize, testul meu e pozitiv de pe 30 octombrie, dar DSP Ilfov m-a sunat abia azi, 3 noiembrie, să mă bage in carantina. 5 zile le-a luat sa dea un telefon prin care sa comunice un rezultat pozitiv. In timpul asta eu puteam îmbolnăvi zeci de oameni, daca nu mă autoizolam din proprie inițiativă. Acum aștept să mă verifice cu poliția, când deja încep sa nu mai fiu contagioasa. Altfel, acum mă simt bine, dar am trecut prin iad. Feriti-va cât puteți de virusul asta, e cat se poate de real și de devastator!”, a scris jurnalista, într-o postare pe rețele sociale.

Pandemia face prăpăd n România

Până astăzi, 3 noiembrie, în România, au fost confirmate 258.437 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), după ce luni, 2 noiembrie octombrie, am avut 4,041 noi infectări.

181.175 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 7.733 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Până astăzi, 7.273 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.897. Dintre acestea, 974 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.305.309 teste. Dintre acestea, 30.336 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 17.698 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 12.638 la cerere.

De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 103 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 3 noiembrie.

Pe teritoriul României, 31.674 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 11.289 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 58.021 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 18 persoane.