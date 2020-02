Astfel, o lege controversată poate oferi atribuții noi în domenii pentru care Jandarmeria nu are fundament legal, adică cercetare penală si contraterorism. Proiectul de lege va ajunge marți la vot final în Senat.

Pe blogul personal, Radu Tudor, face un apel către senatori, cărora le solicită să respingă aberantul proiect de lege care poate transforma Jandarmeria în forță de represiune.

„Un proiect de lege extrem de controversat, care face mai mult rau decat bine Jandarmeriei Romane, ajunge marti la vot final in Senatul Romaniei. Amestecand competente cu alte institutii din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, proiectul semnat de-a valma de multi parlamentari PSD, cativa de la PNL si ALDE complica lucrurile in materie de ordine publica, in loc sa le simplifice. Exista unele prevederi acceptabile, insa ele sunt umbrite de atributii noi in domenii pentru care Jandarmeria nu are fundament legal: cercetare penala si contraterorism.

Jandarmeria este o importanta arma de ordine publica si asa trebuie sa ramana. Senatul trebuie sa respinga acest proiect de lege – PLX 211/2017 – asa cum a facut-o deja si Camera Deputatilor.

Iata cum se numeste acest proiect :

Pl-x nr. 211/2017

– Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Iata un fragment aberant din acest proiect, unde se propune din mai mult nici mai putin decat participarea jandarmilor la cercetare penala!

PS : In cei 30 de ani de la caderea comunismului, mai multe legislaturi, majoritati si guverne PSD, PNL si din alte partide s-au straduit sa limiteze transformarea Jandarmeriei Romane in Comandamentul Trupelor de Securitate, cum au facut-o comunistii. Sper sa nu-si dinamiteze singuri propriile eforturi !”, a scris Radu Tudor.

