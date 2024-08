Social O nouă bază sportivă polivalentă în Capitală. Va avea bazine și terenuri de tenis







București. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat că se va face o nouă bază sportivă în București, alcătuită dintr-o sală polivalentă, un bazin și terenuri de tenis.Prima variantă a acestui plan ar putea fi gata la toamnă. Aici se vor ține multe competiții importante, potrivit RTV.

Ce spune Nicușor Dan

Edilul a spus că Primăria Generală nu a investit în actualele baze sportive din București pentru că ele nu aparțin Primăriei Capitalei. Acestea sunt administrate de Agenția Națională pentru Sport. Primarul a mai declarat că trebuie schimbat raportul între banii pe care îi primesc primăriile din București.

„Vorbind despre infrastructura sportivă din București, sunt mai multe lucruri de spus. În primul rând, că există două mari baze sportive, cea de la Lia Manoliu și cea de la ștrandul Tineretului, în spatele stadionului de rugby de la Arcul de Triumf, apoi Sala Polivalentă din parcul Tineretului de asemenea, care nu sunt gestionate de Primăria Capitalei, sunt gestionate de statul român prin Agenția Națională pentru Sport.

Apoi, dacă vrem să investim în sport în București, și dacă vrem ca Primăria Capitalei să investească, atunci trebuie să schimbăm raportul între banii pe care îi primesc primăriile din București. Primăria Capitalei, față de primăriile de sector, pentru că noi suntem o instituție care plătim subvenții și mai reparăm niște șine de tramvai, și ni se duc toți banii”, a explicat Nicușor Dan.

De ce nu s-a construit în complexul de la Lia Manoliu

Nicușor Dan a mai declarat că s-a discutat despre un proiect care viza construirea unei săli polivalente în complexul de la Lia Manoliu sau pe Arena Națională, dar că nu este loc. Acesta a spus că Sectorul 2 se blochează când se țin meciuri și că nu este normal.

„Noi am avut pe masă un proiect care viza construirea unei săli polivalente în complexul de la Lia Manoliu, pe o bucată de teren pe care statul ne-o lăsase nouă acolo. Nu am mers înainte cu el, pentru că deja acolo este și stadionul. E foarte bine că avem în București Arena Națională, numai că el a fost pus greșit. De câte ori are loc un meci sau un eveniment acolo, se blochează tot Sectorul 2, și nu e normal”, a mai spus edilul.

Nicușor Dan, despre noua bază sportivă

Primarul general al Capitalei a declarat noua bază sportivă va avea un bazin de înot și un complex de tenis pe care se vor organiza competiții. El consideră că Bucureștiul are nevoie de așa ceva.

„Acum, noi lucrăm la Planul Urbanistic General, probabil că în această toamnă o să avem prima sa variantă, și acolo ne gândim la un mare complex sportiv, inclusiv o sală polivalentă. În acel plan pentru o mare bază sportivă cu sală polivalentă, intră și un bazin de înot și un complex de tenis pe care să putem organiza competiții de un anumit nivel, locație care de asemenea lipsește în București”, a mai declarat edilul Capitalei.