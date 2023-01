O navă turcească a fost lovită de o rachetă în portul orașului Herson, declanșând un incendiu. Video

Nava, care este blocată în Herson din februarie 2022, când președintele rus Vladimir Putin a declanșat invazia din Ucraina, este operată de Caveli Shipping, companie care nu a dorit să comenteze situația.

Mai exact, o navă de transport de mărfuri generale deținută de Turcia a fost lovită de o rachetă în portul orașului Herson din sudul Ucrainei, declanșând un incendiu, potrivit unor înregistrări video de la fața locului și a unor surse de transport maritim.

Racheta a lovit podul navei numite Tuzla, a declarat compania de securitate maritimă Ambrey, provocând incendiul. Imaginile video au arătat cum flăcările au umplut sala de comandă a navei.

Reuters a reușit să confirme locația de la navele și clădirile văzute în înregistrarea video, care se potrivește cu imaginile din fișiere și imagini din satelit ale zonei. De asemenea, Reuters nu a putut să confirme în mod independent data la care au fost filmate înregistrările video.

Turkish-owned ship Tuzla was hit at the port of Kherson. The missile exploded the bridge of the ship which has been stranded in Kherson. pic.twitter.com/si1tp5BLt8

— focuSEA (@focuseatv) January 25, 2023