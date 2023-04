O navă de război americană navighează prin Strâmtoarea Taiwan în urma unor jocuri de război cu China

Într-o declarație de luni, Flota a 7-a a marinei americane a declarat că distrugătorul de rachete USS Milius, din clasa Arleigh Burke, a navigat duminică prin Strâmtoarea Taiwan.

Tranzitul navei demonstrează angajamentul Washingtonului față de un Indo-Pacific liber și deschis, a adăugat acesta.

China a declarat luni că a urmărit o navă de război americană prin Strâmtoarea Taiwan, adăugând că Washingtonul a exagerat tranzitul.

Colonelul Shi Yi, un purtător de cuvânt al armatei chineze, a declarat că trupele din zonă rămân la un nivel ridicat de alertă în orice moment și vor apăra cu hotărâre suveranitatea și securitatea națională, precum și pacea și stabilitatea regională.

China revendică Taiwanul ca teritoriu al său și a promis că va aduce într-o zi insula sub controlul său. De asemenea, China revendică întreaga strâmtoare Taiwan ca fiind apele sale teritoriale.

Lunea trecută, China și-a încheiat oficial cele trei zile de exerciții în jurul Taiwanului, în cadrul cărora a exersat lovituri de precizie și blocarea insulei.

A organizat aceste exerciții pentru a-și exprima furia față de întâlnirea președintelui Taiwanului, Tsai Ing-wen, cu președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Kevin McCarthy, considerând-o un amestec în afacerile interne ale Chinei.

Marina americană navighează cu nave de război prin strâmtoarea Taiwan aproximativ o dată pe lună și, de asemenea, desfășoară în mod regulat misiuni similare de libertate de navigație în disputata Mare a Chinei de Sud.

Săptămâna trecută, nava USS Milius a navigat în apropierea uneia dintre cele mai importante insule artificiale controlate de China în Marea Chinei de Sud, Mischief Reef.

Beijingul a denunțat acest lucru ca fiind ilegal

China și-a continuat activitățile militare în jurul Taiwanului de când s-au încheiat exercițiile, deși la o scară redusă.

Luni dimineață, Ministerul Apărării din Taiwan a declarat că a observat 18 avioane militare chineze și patru nave care au operat în jurul Taiwanului în ultimele 24 de ore.

China nu a renunțat niciodată la utilizarea forței pentru a aduce sub controlul său Taiwanul guvernat democratic.

Guvernul Taiwanului respinge pretențiile teritoriale ale Chinei și afirmă că numai poporul insulei poate decide viitorul său.

