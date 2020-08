Cristi Brancu a anunţat marţi că Antena Stars i-a scos emisiunea din grilă, dar şi-a anunţat fanii că proiectul va fi difuzat în continuare pe YouTube.

La această decizie s-a ajuns din cauza faptului că bugetul alocat acestei producţii a scăzut considerabil pe fondul pandemiei de coronavirus.

„Spectrul crizei care abia a început a schimbat multe în toate televiziunile din România. Atâtea proiecte de anvergură s-au întrerupt sau nu se vor mai face.

Bugetele s-au schimbat fundamental. A fost o emisiune-fanion a stației vreme de 13 ani și numai spectrul crizei generate de pandemie a decis această pauză lungă.

Am aproape 30 de ani de media, așa că decizia a fost acceptată și înțeleasă de ambele părți.

Speculațiile legate de vârsta prezentatorilor sunt hilare și neadevărate, puteți verifica acest lucru.

Fiecare business are un plan de afaceri pentru fiecare moment. Restul sunt sentimentalisme și imaturități.

Da, am de gând să revin la TV. Cariera mea TV a fost strâns legată de acest trust, mă leagă de acest loc oameni cu care am făcut performanță și am trăit momente minunate.

Rămâne prima mea opțiune în carieră. Nu veți regăsi emisiunea din toamnă, dar asta nu înseamnă că nu ne putem întâlni într-un alt proiect viabil”, a declarat Brancu.

Altfel, o fostă vedetă din Trustul Intact, Dana Chera, a anunţat că va modera o emisiune la Medika TV, de marți până joi, între 19:00 și 21:00.

„Pentru ca am o dorință mai veche, care venea dintr-o frustare, acutizată în ultima vreme, cât am consumat media ca spectator. Anume, aceea de a vedea la TV oameni care au făcut ceva în viața lor. Care au o meserie. Care s-au lovit, ca practicieni, de mizeriile din legile și regulamentele făcute anapoda pentru ei de unii care vorbesc des la TV. Deci simt nevoia unor păreri avizate!

Am obosit cu cei care pot vorbi despre orice. Oricât. Oricum. Care nu pot să spună: NU ȘTIU SĂ VĂ SPUN! Echipa de la Medika așa m-a convins.

Cu principiul: chemăm în emisiuni oameni care știu despre ce vorbesc. Specialiști. Elita asta mută, din sănătate, din educație, care a ținut țara. Făcând.

Medicii, profesorii, cercetătorii, sunt elita unei nații. Ei nu pot fi ținuți dosiți și scoși din umbră doar atunci când vrem să ne spălăm măine murdare de atăta politică degeaba.

Medika asta isi propune și cu asta m-a convins. Cred că politicul a înghițit tot în țară, deci și in media.

În mod normal informația trebuie să vină de la specialiști și politicienii să gândească legi, norme care să o cuprindă. Nu invers.

Am făcut presă politico socială, dacă am înteles bine sensul întrebării, iar acum sunt într-o zonă de nișă. Am experiența răspunsul de tip politic.

E savuros cum se încaieră unii în prime time, live, și apoi se bat pe umăr. Cred avem nevoie de altceva! Eu am nevoie. Tu ai nevoie, asa cred.

Noi avem nevoie. Încercăm. Cu bună-credință… ne-o ieşi, zic. Un singur lucru pot promite. Onestitatea întrebărilor si a reactiilor”, a declarat prezentatoarea pentru paginademedia.ro.

