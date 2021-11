O lume întreagă e în lacrimi: Un titan ne-a părăsit! A primit cele mai înalte distincții. „O lumină strălucitoare se stinge” FOTO

Legendarul Stephen Sondheim s-a stins din viață, la vârsta de 91 de ani. Anunțul a fost făcut de avocatul său, care a informat The New York Times că Sondheim a murit în locuința sa din Roxbury, Connecticut.

În timpul carierei sale ilustre, a scris partiturile unora dintre cele mai cunoscute spectacole de pe Broadway, printre care Company, Follies și A Little Night Music. Stephen Sondheim a scris, de asemenea, versurile pentru West Side Story.

Compozitorul născut la New York a câștigat opt premii Grammy, nouă premii Tony – inclusiv premiul special pentru întreaga carieră în teatru – și un premiu Oscar. De asemenea, a fost onorat și cu un premiu Pulitzer.

În 2015, președintele american Barack Obama i-a acordat lui Sondheim Medalia Prezidențială a Libertății – cea mai înaltă distincție civilă – pentru activitatea sa.

Avocatul lui Stephen Sondheim a declarat că acesta a sărbătorit Ziua Recunoștinței cu prietenii săi cu o zi înainte de moartea sa. Vestea decesului a condus la numeroase omagii pentru unul dintre cei mai venerați compozitori de teatru muzical.

Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a transmis: „Stephen Sondheim a creat lumi și personaje fantastice, dar în centrul fiecărei povești pe care a spus-o era un copil din New York. Iar acel copil a fost o legendă. Una dintre cele mai strălucitoare lumini ale Broadway-ului se stinge în această seară. Fie ca el să se odihnească în pace!”

Actrița și cântăreața americană Anna Kendrick a declarat că interpretarea operei lui Sondheim „a fost printre cele mai mari privilegii ale carierei mele”, adăugând că moartea compozitorului e „o pierdere devastatoare”.

Jurnalista Fae O’Toole, a postat pe Twitter o scrisoare pe care a primit-o de la Sondheim în 2011, când era „o tânără de 16 ani pasionată de teatru”. „M-a făcut să plâng săptămâni întregi și m-a propulsat spre o carieră în artă și scris. Îți mulțumesc pentru tot. Odihnește-te în pace”.

RIP Stephen Sondheim. Receiving this letter as a theatre-mad 16-year-old made me cry for weeks and propelled me towards a career of art and writing. Thank you for everything. Rest easy. pic.twitter.com/QHRsL4T5vr

