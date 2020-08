Simon Cowell, celebrul creator al show-urilor The X Factor, America’s Got Talent şi Britain’s Got Talent, a fost implicat sâmbătă într-un accident stupid.

În prezent, el se poate considera unul dintre cei mai norocoşi oameni de pe planetă după ce și-a rupt spatele în trei locuri.

Cowell a căzut de pe o bicicleta electrică în timp ce o testa în curtea casei sale din Malibu, Statele Unite ale Americii.

Vedeta tv în vârstă de 60 de ani a avut nevoie de șase ore de intervenție chirurgicală şi doar un centimetru l-a ferit sa rănirea gravă a măduvei spinării.

Cu privire la accidentul la care au asistat îngroziţi fiul său Eric, dar şi partenera Lauren Silverman, o sursă a spus: „Ar fi putut privi la o viață într-un scaun cu rotile.

El și-a testat noua bicicletă cu Eric și Adam (n.r. – fiul rezultat din căsătoria cu Andrew Silverman), iar puterea acesteia l-a surprins un pic.

A căzut direct pe spate și a știut imediat că are probleme. El a fost în stare gravă.”

În cele aproape șase ore de intervenție chirurgicală, lui Simon i-a fost introdusă o o tijă de metal după ce şi-a rupt trei vertebre.

El se confruntă acum cu o lungă ședere în spital şi este nevoit să-şi reconfigureze planurile legate de lansarea noii serii America’s Got Talent.

Medicii i-au spus mogulului TV că este „foarte norocos” că nu a suferit răni paralizante.

„A fost o cădere cu adevărat proastă, dar este foarte norocos că a scăpat cu rănile pe care le-a avut.

Dacă şi-ar fi deteriorat măduva spinării, ar fi putut să privească viața într-un scaun cu rotile, dar mulțumită medicilor el speră să se recupereze complet”, a completat sursa.

Episodul a adus aminte de actorul Christopher Reeve, celebru pentru rolul lui Superman şi care și-a petrecut ultimul deceniu din viață într-un scaun cu rotile după ce și-a deteriorat măduva din cauza unei căderi de pe cal.

În 2018, britanicul Simon Cowell a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.

sursa: The Sun