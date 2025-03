Politica O jurnalistă susține că rețeaua TikTok a lui Georgescu a fost folosită inițial pentru Simion







Jurnalista Ioana Constantin, realizatoarea emisiunii „Politica Zilei”, a afirmat că infrastructura platformei TikTok, asociată lui Călin Georgescu, a fost inițial folosită pentru promovarea lui George Simion.

Ioana Constantin: „Statul român nu e în stare nici după 5 luni să rezolve mizeria asta”

Jurnalista a susținut că ea a fost prima care a vorbit despre acest subiect, declarând că toți oamenii care au discutat despre caz au fost amenințați că vor fi dați în judecată.

„Iar sunt descinderi la Tik-Tok-erii lui Georgescu. Statul român nu e în stare nici după 5 luni să rezolve mizeria asta care e de fapt o spălare de bani uriaşă. Am fost prima care a vorbit despre ce se întâmpla pe TikTok. Înainte de turul 1. Am vorbit de Bogpr (Bogdan Peşchir), am spus şi că sărise la level 50, adică rulase deja 1 milion de euro de TikTok.

Toţi au stat ascunşi, pentru că ăsta era planul. Am fost ameninţaţi toţi cei care am vorbit atunci cu procese, dar şi terfeliţi de marii influenceri nimeni-în drum. Cu un mix coclit de influenceri nimeni în drum şi interlopi şi-a făcut treaba reţeaua Georgescu - AUR - POT”, a susținut aceasta.

Promovarea lui Georgescu ar fi fost destinată lui Simion

Ioana Constantin a precizat că este cunoscut faptul că au existat 45.000 de conturi care îl susțineau pe Georgescu.

„DAR: am spus şi atunci, spun şi acum: toată infrastructura de TikTok din spatele lui Georgescu a fost mai întâi în spatele lui Simion. E clar că Simion era atunci pregătit, cum e şi acum pus în 'luptă'. Apropo, de Victoraş Micula se mai ştie ceva?! Că văd că iar scapă.

Păi cum facem, nu era el şef de CSAT cu clanurile lui Georgică? Bonus: reţeaua asta e conectată şi la banii Rusiei, parte din influencerii lui Bogpr ştiau ei cine trebuie votat şi în R. Moldova”, a continuat aceasta.

„TikTok-ul românesc e locul unde se spală bani negri la greu de clanuri interlope”

De asemenea, jurnalista de la B1 a mai spus: „Poate că n-ar strica să verifice statul şi dacă banii ăştia se intersectează şi cu banii ruseşti ai lui Horaţiu Potra”, liderul mercenarilor care a fost dat în urmărire de Poliţie.

„TikTok-ul românesc e locul unde se spală bani negri la greu de clanuri interlope, securişti şi 'oameni de afaceri' prin 'cadouri' către fete frumoase, interlopi, manelişti etc. Iar uneori, se mai şi influenţează alegeri. Hai tap tap la puşcărie! Şi-n Rusia”, a mai adăugat aceasta, potrivit Epochtimesromania.com