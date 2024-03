Monden O ispită de la Insula Iubirii și-ar fi atacat iubitul cu cuțitul. A fost nevoie de intervenția poliției







Maria Ilioiu, fosta ispită de la Insula Iubirii, Antena 1, și-ar fi atacat fostul iubit, Andrei Popescu, cu cuțitul. Cei doi aveau o relație de câțiva ani și urmau să se căsătorească, dar totul s-ar fi destrămat pe 14 martie. Surse apropiate cuplului au povestit că Maria a devenit foarte agresivă și că ar fi făcut un scandal uriaș.

„Maria a devenit, la un moment dat, extrem de agresivă și l-a atacat pe iubitul ei cu un cuțit. Atunci, el a vrut să evite orice fel de conflict și a părăsit locuința cu urme vizibile de violență”, au povestit sursele. Maria nu și-ar fi revenit în totalitate, mai ales că, în urmă cu aproape jumătate de an, vedeta a fost internată la psihiatrie, după ce a vrut să își pună capăt zilelor.

Maria Ilioiu a bătut și polițiștii

Apoi, fosta ispită de la Insula Iubirii ar fi mers la Poliție pentru a cere un ordin de protecție împotriva lui Andrei. Și fostul ei partener a solicitat și el să fie protejat de Maria. După mai multe ore petrecute în secție, spiritele s-ar fi încins și mai tare, iar aceasta ar fi devenit foarte agitată, și recalcitrantă. Maria ar fi luat la bătaie și polițiștii și s-ar fi ales cu brățări de monitorizare.

Nu ar fi pentru prima dată

Sursele din anturajul celor doi, au spus că Maria nu ar fi, însă, la primul act de violență. Se pare că în urmă cu doar câțiva ani, între Maria și iubitul său s-ar mai fi iscat un scandal, care ar fi lăsat urme adânci pe chipul bărbatului. Aceasta l-ar fi atacat cu o cană și i-ar fi distrus mai multe mașini, potrivit Cancan.

Maria Ilioiu a vrut să se sinucidă

Anul trecut, fosta ispită de la Insula iubirii și concurentă la Bravo ai stil a vrut să se sinucidă. Atunci, Maria Ilioiu a spus că suferă de depresie și anxietate și că totul ar fi început din cauza șefilor de la Insula Iubirii, care ar fi abuzat-o, umilit-o și ar fi pus-o în ipostaze extrem de rușinoase. Ea a luat un pumn de pastile și a ajuns în stare gravă la Psihiatrie.

„Am avut foarte supărări în viața asta. Vorbesc foarte greu, pentru că am luat pastile. Sper că am luat destule, mi s-a luat de mizeriile vieții. Antena 1, Insula Iubirii, m-a denigrat și am fost pusă în niște ipostaze cum n-am fost pusă niciodată.

Am fost umilită, înjosită, denigrată, dacă ați ști voi prin câte am trecut la filmări și câte mizerii mi-au făcut. N-am putut să spun. Nu mai am putere să vorbesc, mă simt moleșită. Mă simt așa de peste 2 luni de zile, sufăr de depresie cu anxietate”, a spus Maria.