O insulă din New Hampshire este vândută pentru 3,35 de milioane de dolari

Insula Hermit se întinde pe 2,25 de acri în Lacul Winnipesaukee – cel mai mare lac din New Hampshire – și vine cu o casă cu trei dormitoare. Insula este una dintre cele 54 de proprietăți din Lake Winnipesaukee aflate în prezent pe piață. Proprietățile din zonă variază între 365.000 de dolari și 19,5 milioane de dolari, pentru Four Seasons Sotheby’s International Realty, care este specializată în proprietăți din regiunea Lakes din New Hampshire. Hermit Island, cu prețul său de 3,35 milioane de dolari, se încadrează în intervalul mediu de preț.

Modificările făcute de proprietar

Proprietarul a remodelat casa Hermit Island la începutul acestui an, instalând podele, acoperișuri, băi și dulapuri de bucătărie noi, a declarat agentul de vânzări Corina Cisneros. Aceasta este prima dată când proprietatea este scoasă la vânzare. „Proprietatea se află în aceeași familie, familia Williams, de aproximativ 40 de ani”, a declarat Cisneros pentru Insider.

Un tavan cu lambriuri din lemn se întinde pe toată lungimea sufrageriei. Ușile mari glisante din sticlă duc spre punte, care are vedere la lac. Există mai multe modalități prin care locuitorii pot ajunge pe insulă de pe continent. „Puteți înota până la insulă, puteți ajunge cu barca pe insulă, iar iarna, când lacul îngheață, puteți merge pe jos până pe insulă”, a spus Cisneros.

„Ai o insulă pentru tine și nimeni nu poate veni pe insula ta fără permisiunea ta”, a spus ea. „Și totuși, dacă trebuie să mergi la supermarket sau să mergi la un film, trebuie doar să iei o bărcuță sau să te urci în mașină și să pleci”.

Propria ta insulă

Garajul de pe insulă are propriile sale dormitoare, unde rezidenții se pot adăposti dacă nu pot traversa lacul, a spus Cisneros. Casa are trei băi și are propriul sistem septic, a spus Cisneros. Casa are „o instalație pentru utilizarea nelimitată a apei din lac”, conform anunțului.

Insula poate fi împărțită în două loturi, ceea ce o face o alegere ideală pentru cei care doresc să-și construiască o a doua casă, a spus Cisneros. Viitorii proprietari pot transforma unul dintre loturi într-o casă de vacanță dacă doresc, a spus ea. „Sentimentul de a fi pe propria ta insulă este greu de descris”, a adăugat ea, potrivit Business Insider.