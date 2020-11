Încăpăţânarea lui Bolsonaro expune țara la încă o ruşine diplomatică. Prin ignorarea victoriei lui Biden, Brazilia își adânceşte izolarea față de lume. Alte națiuni guvernate de extrema-dreaptă, cum ar fi Ungaria și Polonia, au recunoscut deja înfrângerea lui Trump.

Pe aici, toți foștii președinți în viață l-au felicitat pe democrat: Sarney, Collor, FH, Lula, Dilma și Temer. Galeria reunește politicieni de stânga, de dreapta și de centru. Doar extremistul Bolsonaro, actualul locatar al [Palatului] Planalto, insistă asupra tacticii struțului.

Nu din lipsă de oportunităţi. Ieri căpitanul a discutat cu alegătorii, a ţinut un discurs la o ceremonie și le-a făcut publicitate candidaților la funcția de primar al orașelor São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Fortaleza, Manaus, Santos și Parnaíba. El a cerut, chiar, să fie votată Wal do Açaí, care a fost indicată drept angajata sa fantomă și acum vrea să fie consilieră la Angra dos Reis.

Bolsonaro a vorbit despre orice, cu excepția a ceea ce contează. La ceremonia oficială, reporterii au încercat să afle când intenționează să-l felicite pe Biden. Președintele a auzit întrebările, dar a privit în altă parte și a plecat pe furiş.

Un ministru al relaţiilor externe înțelept ar fi evitat noul dezastru diplomatic. Dar Itamaraty (denumire sub care mai este cunoscut Ministerul Relaţiilor Externe al Braziliei, ca urmare a numelui purtat de clădirea în care îşi are sediul; n. trad.) rămâne în mâinile lui Ernesto Araújo, care vede comuniști sub pat și îl vede pe Trump drept salvatorul Occidentului.

Căpitanul insistă să pună pasiunile ideologice mai presus de interesul național. El deja avusese o atitudine ostilă faţă de China, provocase țările arabe și boicotase liderii aleși din Argentina și Bolivia. Acum face o altă greșeală gravă pentru a nu-și ofensa idolul american.

Cei doi președinți se comportă ca niște copii răsfățați. Americanul iese din scena ca un perdant rău, iar brazilianul arată, încă o dată, că este incapabil să fie pragmatic și să acţioneze ca un adult. Relațiile dintre Biden și Bolsonaro ar fi deja dificile fără această văicăreală. Acum vor începe sub o tensiune și mai mare. (Rador)