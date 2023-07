O firmă cu un singur angajat și cu datorii a cerut să construiască un hotel cu 15 etaje în stațiunea Mamaia

În cursul acestui an, mai exact pe data de 10 aprilie, Primăria Constanța a emis un certificat de urbanism pentru construcția unui imobil cu 15 etaje, în Stațiunea Mamaia.

Firma Monarc Luxury Homes SRL a solicitat emiterea unui certificat de urbanism pentru construirea unui complex multifuncțional cu regimul de înălțime 2S+P+12-15E, cu o valabilitate de 24 de luni.

Proprietarii firmei au anunțat că suma investită în acest proiect imobiliar este de trei milioane de euro.

Potrivit legilor din domeniul urbanismului, emiterea unui certificat de urbanism este primul pas spre obținerea unei autorizații de construire, în baza căreia te poți apuca de lucru. Certificatul de urbanism trebuie să însoțească toată avizele emise de furnizorii de utilități, energie electrică, gaze naturale și apă, dar și proiectul clădirii, și ale avize solicitate de Direcția de Urbanism din cadrul Primăriei Constanța.

O firmă cu datorii și cu un angajat

Firma Monarc Luxury Homes SRL este administrată de Alexandru Costin Manea, care deține și 80% din părțile sociale. În societate o mai regăsim și pe Nicoleta Claudia Manea, cu 20 la sută.

Potrivit bazei de date de la Ministerul de Finanțe, societatea Monarc Luxuri Homes SRL a avut în ultimul an fiscal doar un angajat, zero cifră de afaceri și o pierdere de 39.182 lei. Societatea a mai raportat datorii în valoare de 71.628 lei.

De asemenea, jurnaliștii de la dnamedia.ro mai scriu că soții Manea, foști agenți imobiliari în București, acum dezvoltatori imobiliari, mai dețin firmele ANG Rezidențial SRL și The Agency RO SRL.

În 2022, societatea ANG Rezidențial SRl a avut cinci angajați, o cifră de afaceri de 4.9 milioane de lei și un profit net de 270.495 lei.

Cea de-a treia societate a soților Manea, The Agency RO SRL nu este una care a generat un profit foarte mare. Astfel, în 2022 societatea a avut o cifră de afacer de 283.807 lei, și un profit net de 238.822 lei.

Cei doi soți afișează pe rețelele de socializare că trăiesc un lux opulent.

ANAF ar trebui să caute mai mult

Despre moda societăților comerciale cu datorii și profituri negative care ridică pe litoralul Mării Negre, diferite construcții, Evenimentul Zilei a mai scris.

Este vorba despre familia cunoscutului antrenor Cosmin Olăroiu. Fiul acestuia, Antonio, deține 50 la sută din părțile sociale ale societății First Mamaia Residence SRL, care vrea să transforme fostul Hotel Mamaia, într-un ansamblu imobiliar cu apartamente de lux. Restul de 50 la sută sunt deținut de iubita lui Antonio.

Societatea First Mamaia Residence a raportat pentru anul 2022, la Ministerul de Finanțe, că a avut zero cifră de afaceri, dar a anunțat pierderi nete în sumă de 6.8 miloane de lei. De asemenea, societatea mai are datorii în valoare de 109 milioane de lei, active imobilizate în valoare de 24.5 milioane lei, dar și active circulante, în sumă de 90.2 milioane de lei.