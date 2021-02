Doi copii cu arsuri foarte grave, din județul Vaslui sunt transferați la Spitalul Sf. Maria din Iași. Este vorba despre un băiețel și o fetiță din orașu Huși.

Din primele informații reiese că aceștia s-au opărit cu ciorbă fierbinte. Fetița a suferit arsuri pe 90% din suprafața corpului, iar băiețelul la nivelul picioarelor, pe 6% din corp.

Fetița a fost transferată la Iași cu un elicopter SMURD, iar băiatul cu o ambulanță, având în vedere că rănile sale sunt mai puțin grave.

Doi copii cu arsuri foarte grave au fost aduși la Spitalul Municipal din Huși, sâmbătă după amiază. Este vorba de o fetiță și un băiat care au fost diagnosticați cu arsuri foarte grave.

Băiatul, în vârstă de un an și opt luni, a fost diagnosticat cu o arsură pe o suprafață de 15% din suprafața corpului. La rândul ei, fetița, în vârstă de doar un an și nouă luni, este într-o stare mult mai gravă. Medicii au stabilit că aceasta are arsuri pe 80% din suprafața corpului.

După ce au primit primul ajutor și au fost evaluați în regim de urgență, cei doi copii au fost trasferați la Spitalul Sf. Maria din Iași. Medicii au hotărât că aceasta este cea mai bună variantă având în vedere starea sănătății lor. Fetița a fost transportată cu un elicopter SMURD, având în vedere starea sănătății sale. Băiețelul a fost dus cu o ambulanță, dat fiind că situația sa era mai puțin gravă decât a fetiței.

Poliția a început cercetări

Poliția locală s-a sesizat în cazul celor doi minori care au fost aduși la Spitalul din municipiul Huși, în stare gravă. Aceștia fac cercetări în caz, urmând să stabilească cu exactitate împrejurările în care s-a produs nenorocirea, conform presei locale.

„Colegii noștri din cadrul Poliției Huși nu au primit nici o sesizare în acest caz. Dar, dat fiind informațiile din spațiul public, ei demarează acum cercetări. Ei urmează să clarifice ce s-a petrecut în cazul celor doi minori, cu vârste de un an și nouă luni, fetița grav afectată de arsuri, pe o suprafață de 90% din suprafața corpului, respectiv băiețelul de un an și opt luni, cu arsuri pe 6% din suprafața corpului”, se arată într-o comunicare a Poliției Vaslui.