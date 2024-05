Social O femeie susține că nu a mai mâncat și nu a mai băut nimic de peste 16 ani







O femeie din Etiopia, pe nume Muluwork Ambaw, în vârstă de 26 de ani, susține că a stat 16 ani fără să mănânce sau să bea.

Muluwork Ambaw spune că a renunțat pentru totdeauna la mâncare la vârsta de 10 ani, după ce i-a dispărut pofta de mâncare. Majoritatea oamenilor nu pot rezista câteva ore fără să mănânce. Ambaw are o viață normală, este sănătoasă și are suficientă energie pentru a găti și a face ce are nevoie, în ciuda deficienței sale nutriționale. Trei teste medicale efectuate în Etiopia nu au putut determina dacă tânăra spunea adevărul, dar medicii de la un spital din Addis Abeba nu au găsit mâncare în intestinele ei, potrivit odditycentral.com.

În timp ce vizita Etiopia, Drew Binsky a auzit povestea lui Ambaw și a întâlnit-o, făcând cazul ei viral. Videoclipul său a devenit viral. Speculațiile din țara sa de origine, conform cărora ar putea supraviețui fără mâncare sau apă, i-au atras atenția în 2016. Jurnaliști și reporteri de televiziune au sosit curând în satul ei pentru a acoperi cazul ei bizar.

Ultima masă: tocană etiopiană de linte

Potrivit tinerei de 26 de ani, ea își amintește ultima ei masă. După ce a mâncat tocană etiopiană de linte roșie cu injera, pofta de mâncare i-a dispărut. A fost nevoită să spună familiei sale că a mâncat, dar mințea.

„Locuiam cu familia mea și trebuia să iau micul dejun și să merg la școală”, a declarat Ambaw. „Afirmația mea că am mâncat a fost o minciună. Apetitul meu pentru apă și mâncare dispăruse”.

Deoarece nu a mai mâncat și nu a mai băut de 16 ani, tânăra etiopiană spune că nu a folosit nici toaleta. Ea are nevoie la baie doar atunci când se spală.

În 2021, blogul de știri etiopian Borkena a relatat că premierul a aflat de afirmațiile lui Ambaw și a pus-o să fie testată în Dubai. Într-un interviu acordat lui Drew Binsky, tânăra de 26 de ani a spus că medicii nu au găsit nimic în neregulă cu ea, dar nu a spus dacă au ținut-o sub observație pentru a vedea dacă poate supraviețui fără mâncare și apă.

Muluwork Ambaw a spus că a acceptat lucrarea lui Dumnezeu.

Muluwork Ambaw este una dintre puținele care susține că a supraviețuit fără lichide și mâncare solidă timp de peste zeci de ani, ceea ce este greu de crezut. Cea mai lungă perioadă în care o persoană a stat fără apă și mâncare a fost de 18 zile, iar poliția l-a arestat și a uitat de el, potrivit Guinness Records.