O femeie de 45 de ani a vrut să copieze la BAC. Profesorii au taxat-o dur. Metoda prin care a încercat să trișeze

Absolventa unui liceu particular din Galați a vrut să copieze la proba scrisă la istorie. Femeia a fost observată de supraveghetori, iar ei au decis să o dea afară din sesiunea iunie-iulie 2022.

Femeia de 45 de ani din Galați a fost prinsă în timp ce încerca să copieze la examenul de bacalaureat. Aceasta era la un liceu cu frecvență redusă și a vrut să treacă examenul fără să învețe.

Profesorii supraveghetori din sala de examen au observat că femeia își ducea pixul spre gură, apoi spre ureche. Ca urmare, i-au verificat obiectul de scris și au constat că era un pix inteligent, în interiorul căruia se afla o cartelă SIM.

„Ieri, în cadrul probelor de BAC, la istorie, a fost surprinsă o candidată având asupra ei un dispozitiv de comunicare cu exteriorul. Dispozitivul era sub formă de pix, pe care îl muta de la ureche la gură pentru a putea să comunice” , a declarat Adrian Silvestru, purtătorul de cuvânt al ISJ Galați.

Candidada era dintr-o promoție anterioară și a crezut că vă reuși să promoveze prin copiat. Cu toate astea, profesorii au decis să o dea afară și să-i dea nota 1.

„Surpriza a fost că era vorba de o doamnă de 45 de ani, absolventă a unui liceu particular, la frecvenţă redusă. Aceasta a fost prinsă de comisia de supraveghere cu un pix care avea un SIM telefonic. M-am uitat şi eu pe imaginile surprinse de camerele de luat vederi şi era clar că îl ţinea în dreptul gurii şi al urechii şi încerca să comunice cu cineva din afară. Vorbea pur şi simplu în timpul examenului la pixul-telefon”, a declarat preşedintele comisiei de bacalaureat, inspectorul general-adjunct Adrian Diacănu.

Un elev a răbufnit

Un alt elev care a dat Bacalaureatul a răbufnit după ce a văzut că i-a picat „O scrisoare pierdută”, de I. L. Caragiale.

„Dacă îți spun ce mi-a picat la primul subiect, rămâi proastă! Noroc că am știut că e despre o scrisoare… A fost penal! Nu am știut nici măcar un personaj. Am scris vreo 3 pagini, totuși. Nimeni nu se aștepta să pice comedie. E inadmisibil așa ceva. Celelalte două subiecte au fost ușoare. Dar cu BAC-ul ăsta chiar că nu mai dau la nicio facultate aici. Mă duc în Anglia! Dau examenul de engleză și mă înscriu la o facultate de acolo, la unele nu se cere nota de la BAC. Vreau să fac ceva în domeniul antreprenorial. Mie nu îmi place școala, nu de alta… Sunt foarte nervos acum, îmi vine să bat pe cineva!”, a mărturisit Cristi Zimțoiu, un elev care a susținut examenul la Liceul Tehnologic „Petru Poni”.