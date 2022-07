O femeie al cărei tată a murit în atacurile din 11 septembrie îl critică pe Trump pentru găzduirea turneului de golf susținut de Arabia Saudită

Legături cu cei din spatele atacului din 11 septembrie

Juliette Scauso a declarat pentru CNN că a fost șocată și dezamăgită când a aflat că seria LIV Golf Invitational, finanțată de Arabia Saudită, va avea loc pe teritoriul SUA. Familiile celor uciși în atacuri au presupuse legături cu oficialii saudiți și teroriștii din 11 septembrie, deși guvernul saudit a negat în mod repetat orice implicare.

Prima oprire a avut loc în Portland, Oregon, la începutul acestei luni. Dar când Scauso a descoperit că stațiunea lui Donald Trump din New Jersey va fi următorul loc al evenimentului sportiv, ea a spus că a fost „uluită”. „Pentru ca acesta să aibă loc literalmente în curtea din spatele Ground Zero într-un stat în care sunt multe victime ale 9/11, în New Jersey, New York, este absolut șocant”, a spus ea pentru CNN. „Și ca asta să fie postat de un fost președinte este și mai dezgustător. E greu să găsești cuvinte pentru a descrie această situație.”

Într-o postare de luni Truth Social, Trump a îndemnat jucătorii profesioniști de golf să se alăture invitației LIV, cimentând și mai mult o ceartă între fostul președinte și PGA, care datează de mai bine de un an, după ce organismul de golf a anulat un turneu programat să aibă loc la Trump’s Bedminster. bineînţeles după revolta de la Capitoliu din 6 ianuarie.

„Toți acei jucători de golf care rămân „loiali”, în toate formele, vor plăti un preț mare atunci când va veni inevitabila fuzionare cu LIV și nu veți primi decât un mare „mulțumesc” de la oficialii PGA care fac milioane de dolari pe an”, a scris Trump.

PGA a suspendat jucătorii de la participarea la LIV în urma acuzațiilor conform cărora Arabia Saudită folosește turneul pentru a-și consolida reputația internațională după asasinarea disidentului Jamal Khashoggi în 2018. Mișcarea a provocat o luptă continuă în lumea golfului.

Scrisoarea care cere retragerea lui Trump

În weekend, grupul de avocat 9/11 Justice a scris o scrisoare către Trump în care îi cere să-și retragă sprijinul pentru turneul LIV, invocând propria istorie a fostului președinte de a sugera legăturile Arabiei Saudite cu atacurile din 11 septembrie înainte ca acesta să preia mandatul.

Scauso a declarat pentru CNN că nu știe încă de niciun răspuns din partea lui Trump la scrisoarea grupului. LIV Gold a lansat luni o declarație ca răspuns la scrisoare. „Așa cum am spus tot timpul, aceste familii au cea mai profundă simpatie. Deși unii ar putea să nu fie de acord, credem că golful este o forță în întreaga lume”.

Dar durerea de la 11 septembrie rămâne pentru Scauso și pentru mulți alții, a spus ea, și vrea ca Trump să știe asta. „Există o familie care încă trăiește cu o gaură imensă în viața lor. Nu devine mai ușor. În orice caz, devine mai greu”, a spus ea, potrivit Business Insider.