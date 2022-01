O femeie a ajuns virală după ce a folosit numărul de serie al unui tampon pentru a afla dacă iubitul ei a înșelat-o

Videoclipul care a strâns milioane de vizualizări

Videoclipul, care a fost vizionat de 4,4 milioane de ori și are peste 450.000 de aprecieri, o arată pe Saunders târându-se pe podea sub un dulap, în timp ce textul de pe ecran spune: „Când găsești un tampon și rimel sub dulapul ta și el neagă totul, trebuie să investighezi singur.”

Saunders, care locuiește în Essex, Marea Britanie, a arătat și capturi de ecran ale corespondenței prin e-mail între ea și un reprezentant al Procter & Gamble, compania-mamă pentru Tampax. „Am un tampon cu codul 93452080N2 pe lateral. Este galben; normal. Îmi puteți spune când a fost fabricat?”. Ea a arătat apoi un răspuns din partea unui membru al echipei de asistență pentru clienți care a informat-o că tamponul a fost fabricat pe 11 decembrie 2019. Un purtător de cuvânt al Procter & Gamble a confirmat autenticitatea e-mailurilor într-o declarație pentru Insider.

Dacă tamponul a fost fabricat după ce au început să se întâlnească, ea a crezut că ar fi fost „o modalitate amuzantă de a afla că a fost infidel”, a spus ea pentru Insider, adăugând că, din punct de vedere tehnic, nu erau un cuplu la acea vreme. Abilitățile de detectiv ale lui Saunders au devenit rapid virale, contul oficial al lui Tampax referindu-se la ea drept „super spion internațional” într-un comentariu.

S-a ajuns prea departe

Mai târziu, în aceeași zi, Lois a încărcat încă două TikTok-uri explicând situația, spunând că mai multe fete locuiseră anterior în casă și credea că aceasta era explicația din spatele tamponului și rimelului. Aceasta a dezvăluit că ea și iubitul ei, care a cerut să se facă referire la el doar prin prenumele său Fin, nu erau într-o relație când a avut loc evenimentul în mai 2021.

Acest lucru i-a determinat pe spectatori să lase o serie de comentarii care sugerează că a mers „prea departe”. Într-o declarație pentru Insider, Fin a spus că unii utilizatori i-au urmărit rețelele de socializare și i-au trimis mesaje „avertizându-l” despre Saunders și spunându-i să „își facă bagajul și să fugă”. Alții credeau că a înșelat și cereau să fie anulat ca om.

Saunders a spus pentru Insider că a contactat Tampax „doar ca o glumă” și că are „încredere deplină” în Fin. Videoclipurile de acest gen sunt foarte populare pe TikTok. Încărcările sub eticheta #caughtcheating au 1,3 miliarde de vizualizări în aplicație, iar cele cu eticheta #cheatingboyfriend au ajuns la 968,4 milioane.

În ciuda acestui fapt, Saunders a spus că nu se aștepta să devină virală. „După câteva minute, a început să fie vizualizat de foarte mulți oameni, în comparație cu celelalte TikTok-uri pe care le-am pus anterior. Atunci când prietenii mei au început să spună că l-au văzut, a fost momentul când am mi-am dat seama cât de departe s-a ajuns”, a declarat aceasta potrivit Yahoo News.