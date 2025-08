Monden O fană de 12 ani a lui Katy Perry s-a prăbușit pe scenă la concertul din Detroit







În timpul unui concert susținut duminică, 3 august, la Little Caesars Arena din Detroit, Katy Perry a ajutat o tânără de 12 ani care s-a prăbușit după ce a fost invitată pe scenă să cânte împreună hit-ul „The One That Got Away”.

În timp ce schimbau câteva cuvinte, fata a început să tremure vizibil, iar artista i-a cerut să „respire” de mai multe ori, observându-i starea de stres.

Cântăreața a întrerupt momentul și a renunțat la microfon pentru a-i acorda ajutor, până la sosirea agenților de pază, iar tânăra a fost evacuată pe targă de pompieri.

După incident, Katy Perry le-a transmis spectatorilor: „Uneori eşti atât de curajos să urci pe scenă încât emoţia poate deveni copleşitoare. Înţeleg perfect cum s-a simţit ea”. Ulterior, a asigurat că fata „se simte mult mai bine acum” și și-a reluat concertul.

Gestul lui Katy Perry a fost apreciat de numeroși fani pe rețelele sociale, care au lăudat-o pentru calmul și grija arătate. Un utilizator a comentat: „Nu am văzut niciodată un artist să gestioneze o astfel de situaţie mai bine decât ea”, numind-o un „adevărat înger păzitor”. Alții au evidențiat „atâta generozitate” și „o inimă imensă”.

Totuși, au existat și critici care au suspectat că prăbușirea fetei ar fi fost intenționată pentru a atrage atenția, considerând momentul „foarte ciudat” pentru a fi vorba de o stare de rău reală.

Acest incident vine în contextul mai multor evenimente nefericite care au marcat turneul „The Lifetimes Tour” al lui Katy Perry. În iunie, cântăreața a avut un moment de panică pe scena din Australia, când cușca metalică în care se afla a început să se clatine.

Un alt incident similar a avut loc pe 21 iulie la San Francisco, când aproape a căzut dintr-un element de decor care imita un fluture uriaș, din cauza unor probleme tehnice. Fanii așteaptă cu nerăbdare următorul concert, programat pe 24 octombrie la Accor Arena din Paris, sperând că nu vor avea loc alte incidente, scrie news.