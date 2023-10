O familie ucraineană, împușcată în somn. Doi soldați ruşi, reținuți. Foto

O familie ucraineană a fost găsită împușcată mortal în casa lor din oraşul Volnovakha, din estul Ucrainei, ocupat de Rusia. Oficialii ucraineni cred că soldații ruşi au ucis familia Kapkanets pe 27 octombrie. Ar fi fost un scandal pentru că familia a refuzat să le cedeze casa.

Imaginile de la Procuratura Regiunii Donețk din Ucraina arată scene îngrozitoare. Se văd membrii familiei, care au fost împușcați în paturile lor. Ei stau unul în brațele celuilalt, iar pe pereţi este plin de sânge.

Procuratura a declarat că bărbații uniformă militară şi înarmaţi „au cerut familiei să elibereze casa pentru a găzdui o unitate armată rusă”. Anchetatorii ruşi spun că doi bărbaţi suspecţi au fost reţinuţi, afirmând că sunt soldaţi ruşi din Orientul Îndepărtat.

Russian soldiers in occupied Donetsk Oblast, murdered nine family members, including children aged five and nine, for refusing to give up their home for military use.https://t.co/ASN6vygneH pic.twitter.com/VPHVfPJlo2

